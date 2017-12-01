Film Yapımcısı Babadan Kızına Muhteşem 18 Yaş Günü Hediyesi!

Film yapımcısı bir baba, doğumundan 18 yaşına kadar kızının her hafta görüntülerini çekerek bir videoda topladı.

Bir ebeveyn için evladının büyüdüğünü görmek hem sevindirici hem de hüzünlendirici bir şeydir. Fakat ‘büyümek’ sonu olmayan bir eylem olduğundan çoğu zaman bu süreçte neler yaşadığımızı, nasıl göründüğümüzü unutabiliriz.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir film yapımcısı ve sanatçı olan Frans Hofmeester, 18 yaşını dolduran kızı için hoş ve bir o kadar da şaşırtıcı bir sürpriz yaptı. Baba kızının doğduğu andan 18 yaşına kadar ki görüntülerini bir videoda bir araya getirdi.

Video, genç kızın yeni doğduğunda çekilen görüntüler ile başlıyor. Baba 18 yıl boyunca her hafta aynı arka planda ve aynı tonda kızının görüntülerini çekmeye devam etti. Böylece genç kızın 18 yıllık yaşamı 6 dakikalık bir videoda toplandı.

Video yalnızca rastgele çekilmiş fotoğraflardan değil, aynı tonda ve mekanda çekilmiş videolardan oluştuğu için genç kızın ‘büyürken’ geçirdiği fiziksel değişim çok iyi bir şekilde anlaşılıyor.