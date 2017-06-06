Bir film izlerken, karakterlerden biri filmin adını söylediğinde bu durum size garip, ya da eğlenceli geliyor mu bilemiyoruz. Fakat bu videoda söz konusu olaya doyacaksınız.

Bazı filmleri unutulmaz yapan en önemli şeylerden biri de söz konusu filmin adıdır. Özellikle bazı film adları hafızamıza öylesine kazınmıştır ki, en az filmler kadar bu adlar da efsaneleşmiştir. Örneğin hiç Fight Club'ı izlemeyen biri, Fight Club'ı oldukça iyi bilir. Bunun en önemli etkeni filmin kült bir film haline gelmiş olması. Fakat aynı zamanda filmin adının da buradaki rolü önemli.

Bu adlar genellikle filmin konusuna mecazi ya da doğrudan gönderilme yapılacak şekilde, veya izleyicide merak uyandıracak şekilde seçilir. Fakat bazen, filmlere adlarını veren senaristler, aynı zamanda bu adları karakterlere söyletmeyi de severler (bu konuda son zamanlarda en popüler olan film Suicide Squad'tır mesela).

İşte bu durumu, yani filmleri karakterlerin filmin adını söylediği sahneleri bir araya getirmek isteyen Roman Holiday, 150 filmden aldığı sahneler ile başarılı bir videoya imza atmış.

Tabi bu videodan sonra Family Guy'ın şu efsane sahnesini de anmadan olmaz: