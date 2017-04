Filmini Beğenmeyenlere Gelsin: Ghost In The Shell'in Yeni Anime Filmi Geliyor!

Production I.G, yeni uzun metrajlı Ghost In The Shell anime filmi üzerinde çalıştıklarını resmen duyurdu.

Rupert Sanders'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu Ghost In The Shell; Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Chin Han ve Juliette Binoche'dan oluşan oyuncu kadrosu ile 16 Mart'ta Japonya'da, 31 Mart tarihinde tüm dünyada gösterime girdi. Film eleştirmenlerden geçer not alamazken, gişe hasılatında da çakıldı. 150 milyon dolar bütçeye sahip yapım, ilk haftasında sadece ama sadece 70 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Genellikle Hollywood yapımları ilk haftadaki hasılatlarına bağlı olarak ya batar ya da çıkarlar. Eğer bir Hollywood yapımı ilk hafta iyi bir gişe hasılatı elde edip, biraz da eleştirmenler tarafından övülürse kar eder. Gerek oyuncu seçimleri gerekse temposu ile eleştirilen Ghost In The Shell içinse tren kaçmış gibi gözüküyor.

Neyse ki hala elimizde muhteşem bir konu ve birbirinden ilginç karakterler var. Tüm detaylar belli olmasa da Production I.G yeni Ghost In The Shell projesini resmen tanıttı. Yapımcı ve yönetmenlik koltuklarında Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex series) ve Shinji Aramaki (Appleseed) oturacak. Filmin yayınlanacağı tarih ise açıklanmadı. Ancak bu yeni duyuru, filmden dolayı canı sıkılan serinin hayranlarına ilaç gibi gelebilir.