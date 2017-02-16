Filmledeki Ses Efektleri Nasıl Yapılmakta?

Filmlerde bizlere son derece sıradan gelen dış seslerin aslında ne kadar meşakkatli bir süreç sonunda yapıldığını biliyor muydunuz?

Günümüzde sinema filmlerinin olmazsa olmazlarından biri şüphesiz görsel efektler. Bilgisayar sistemleri destekli bu efektler sayesinde hayal gücümüzün sınırlarını epey bir zorlayabiliyoruz.

Fakat gözden kaçırdığımız ve aslında bir film için görsel efektlerden bile daha önemli olan bir şey var; ses. Bir filmdeki duygu yoğunluğunu ve o anı seyirciye yaşatma adına en önemli şeylerin başında ses gelmekte. Ve bir filmdeki sesler, görsel efektlerde olduğu gibi sonradan yapılan düzenlemeler sonucunda filme ekleniyor.

İşte bu düzenlemelerden biri de Foley yöntemi. Foley sanatçıları tarafından oluşturulan bu ses efektleri, adımlardan kağıt seslerine, suya düşen bir nesnenin çıkardığı sesten gıcırdıyan bir kapıya kadar değişiklik göstermekte. Önlerindeki perdeden filmin sahnelerini takip eden Foley sanatçıları, bu sahnelerdeki şeylere göre filmin dış seslerini büyük bir ustalıkla oluşturmaktalar.

Daneil Jewel isimli bir film yapımcısı, 'The Secret World of Foley (Foley'in Gizli Dünyası)' adlı kısa belgeseli ile Foley sanatçılarının bu dış sesleri nasıl oluşturduğuna göz atmamızı sağlamış. Pete Burgis ve Sue Harding isimli iki Foley sanatçısının çalışmalarını gösteren belgesel son derece başarılı olmuş.