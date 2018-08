Hologram teknolojisi, günümüzde çokça kullanılan bir yöntem halini aldı. Ancak Looking Glass isimli bu teknoloji benzerlerinden çok farklı.

İlk olarak Star Wars ve Back To The Future filmleriyle hayatımıza giren hologram teknolojisi, insanın hayaline er geç ulaşması sonunda gerçek oldu. G.O.R.A. filminde Garavel'in 'Bul beni!' demesi gibi senelerdir geliştirilmeye çalışılan hologramlar, Looking Glass ile tepe noktasına ulaştı.

Herhangi bir AR veya VR ekipmanı olmadan, sadece satılacak olan paketi kullanarak bu hologram göstericiye sahip olabileceksiniz. Özellikle 3 boyutlu tasarımlarla uğraşanlar için tasarlanan ve son kullanıcının pek de tercih etmeyeceği bir ürün olsa da inovatif ve göz alıcı bir teknoloji olduğu gerçek.

Eğer ürünü satın almak veya geliştiricisine destek olmak isterseniz, buraya tıklayarak Kickstarter sayfasına göz atabilirsiniz. Son olarak sizleri ürünün tanıtım videosuyla baş başa bırakıyoruz.