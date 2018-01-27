Film çekmek zordur ve çekimler sırasında pek çok hata gerçekleşir. Bu hatalar çoğu zaman sahnenin tekrar çekilmesine ya da kurguda hatanın çıkarılması ile sonuçlanır. Fakat bazen hataların hepsi temizlenemez.

Her ne kadar son yıllarda bazı yerli yapımlar film yapmak kolay bir şeymiş gibi gösterse de, ‘iyi’ bir film yapmak oldukça zor bir iştir. Işık, senaryo, oyunculuk, hikaye, efektler, kurgu… Her şeyin kusursuz bir şekilde gerçekleştiğini bilmek kolay değildir. Bu nedenle bazı filmlerde film ekibinin fark edemediği, fakat izleyenlerin ‘Bunu nasıl gözünüzden kaçırabildiniz?’ dediği hatalar olur.

İşte bazı ünlü filmlerdeki ekibin gözünden kaçan fakat seyircilerin gözlerinden kurtulamayan hatalar:

1- Gone with the Wind

Sahnede arkadaki kadının bir gaz lambası taşıdığını görüyoruz. Fakat gaz lambasının ‘şarjı’ bitmiş olacak ki nedense arkasından bir kablo sarkıyor.

2- Gladiator

Efsane Gladiator filminde savaş arabaları ile ne kadar güzel ilerl… O da ne? Meğer çok yakmasın diye savaş arabalarına tüp takmışlar.

3- Twilight

Bir nesle vampir olma hayali kurdurtan Twilight filmindeki bu sahnede de başrolümüz Bella’nın sesi çıkmadığı için kendine bir sesçi tuttuğunu görüyoruz.

4- Finding Nemo

İlk fotoğrafta kayıp ufaklığın fermuarlı bir poşette olduğu görülüyor. Fakat ikinci görselde Nemo nasıl olduysa bildiğimiz ağzına düğüm atılmış bir poşette görülüyor.

5- Forrest Gump

Aynı sahnede nasıl oluyorsa ütü önce dik sonra yatık vaziyette duruyor. Deprem falan oldu herhalde ama paniklemeyelim diye bize söylemediler.

6- Gravity

Ortamda yer çekimi yok, her şey sağda solda uçuşuyor da hanımefendi sizin saçlarınız alnınıza yapışmayı nasıl başarıyor?

7- Titanic

Leonardo abimizi sıcak basmış olacak ki bir önceki karede var olan pantolon askıları bir sonraki sahnede yok.

8- Titanic (2)

Abi sen ne ara o siyah paltoyu çıkardın da bej renk ceketi giydin?

9- Harry Potter and the Order of the Phoenix

Bu hatta sihirbaz olmak varmış. Gece yatıyorsun başka tişört, sabah kalkıyorsun başka tişört. Bence güzel bir şey.

10-Teenage Mutant Ninja Turtles

Abi sen orada lensini mi düşürdün ne yapıyorsun, ne filmler dönüyor orada?

11- Shawshank Redemption

Artık sahne kaç kere tekrar tekrar çekilmişse abimizin sol kolu yorulmuş, yakın plan çekerken sağ kolunu kaldırmış.

12- Swordfish

Birileri çekim arasında koltuğa geçip biraz kestirmiş sanki.

13-Terminator 3: Rise of the Machines

Arabada sahte plaka kullanan çok gördüm ama uçakta sahte numara kullanan ilk defa görüyorum.

14- Pirates of the Caribbean: Curse of the Entirely Visible Crew Member

Arkadaşım burada film çekiyoruz, az ötede güneşlenir misin acaba? Bir de arkasını dönmüş, görünmediğini mi sanıyor ki?