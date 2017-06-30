Bir çok filmde nasıl olduğuna şaşırdığımız, ya da gerçeğinin yerine koyarak seyretmeye devam ettiğimiz film hilelerinden bazılarını sizler için derledik.

Sinema, zihnimizi dağıtarak sorunlarımızı unutturacak harika bir dünya. Fakat bu mükemmel dünyayı oluşturmak için film yapımcıları azami çaba sarf ederken aynı zamanda bir dizi hileler de kullanırlar.

Favori filmlerimize daha yakından bakalım ve bu hileleri ortaya çıkaralım.

Filmi her daim ıslak asfaltta çekmek

Dikkat ettiyseniz gece saatlerinde çekilen senaryolarda film karakterleri genelde yağmurlu havalarda, ıslak yollarda kullanırlar araçlarını. Bunun sebebi, ıslak asfaltların daha estetik görünüyor olmalarıdır. Bunun yanında gece vaktinde ıslak bir yolun resmini çekmek kontrast kazandırır ve ışığı daha iyi yansıtır.

Sahte kalabalıklar

Bir çok filmde kalabalık bir topluluk oluşturmak için ekstralar kullanılır. Bununla birlikte bunu yapmak film bütçesi için oldukça masraflıdır. Bu nedenle yapımcılar diğer yöntemleri sıklıkla kullanırlar. Bunlardan biri de küçük bir grup insan topluluğunun resmini doğru açıdan çekerek, bilgisayar teknolojisi yardımıyla kalabalığı tamamlamaktır. Diğer bir yöntem ise şişme manken kullanmaktır. Bu yöntem “King’s Speech” filminde de kullanılmıştı.

İlaç yerine süt tozu kullanmak

Filmlerde görülen hapların gerçek olmadığını zaten herkes biliyordur. Zira onların rolünü süt tozları, vitaminler ve şekerler oynarlar.

Kan yerine mısır şurubu

Filmde kan yerine kullanılan tek bir malzeme yoktur tabii ama en çok kullanılanı yiyecek renklendiricili mısır şurubudur. Tabii renkli televizyonların kullanıldığı uzunca bir süreden beri. Vaktiyle siyah beyaz çekimlerin yapıldığı dönemlerde ise kanı yansıtmak için çikolata sosu kullanılırmış.

Erotik sahne tertibatları

Aşk dolu, erotik bir sahneyi çekmek ve oyuncuları çok da utandırmamak için film yapımcısı ekipler farklı hileler ve donanımlar kullanırlar. Çiftler arasına yastık konulurken, aktörler de ten rengi iç çamaşırı giyerler. Yönetmen John Turturro bir zamanlar Kate Winslet’i bir seks sahnesinde oynatmak için jimnastik topunun üzerine oturttuğunu söylemişti.

Güvenli sigaralar

Sıklıkla sağlıklı yaşamdan dem vuran sevilen bir oyuncunun ekranda sigara üstüne sigara yaktığını görürseniz, şaşırmayın. Bu tip bir sigara içimi onlara zarar vermez zira çekim esnasında nikotinsiz, bitkisel sigaralar kullanırlar. Kaldı ki aktörün sigara içtiği bir sahneyi çekebilmek için, ortalama 10 çekim yapılması gerekir. Ki gerçek sigara kullanılıyor olsaydı, oyuncu çoktan mevta olurdu.

Küçük özel efektler

Yapımcılar filmin bütçesine fazla yüklenmemek için bazı pahalı özel efektleri farklı yöntemlerle sağlamaya çalışırlar (örneğin, pahalı bir nesneyi ya da bir binayı havaya uçurmaları gerektiğinde). Bir çokları bunun için bilgisayar teknolojisi kullanırlar fakat bir kısmı da gökdelen, uçak gibi nesnelerin küçük kopyalarını kullanırlar. Çünkü yapay olarak bilgisayarda üretilen görüntülerden çok daha inandırıcı görüntü imkanı sunarlar.

Lezzetli cam

Oyuncunun olağanüstü şekilde uçup, pencerenin camını kırarak geçtiği bir sahne, aksiyon filmlerinin olmazsa olmazıdır. Bu tip sahnelerde oldum olası kullanılan yegane malzeme ise şekerdir. Güvenli ve aynı zamanda oldukça tatlı olan şekeri gerçek camdan ayırmak neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte yapımcılar günümüzde daha tatsız bir malzeme olan ince plastik cam kullanır oldular. Yıllar geçtikçe ağzımızın tadı da bozuldu.

Araç muhabbetleri

Bilirsiniz, filmlerde oyuncular araba içerisinde birbirleriyle bitmez tükenmez sohbetler ederlerken, sürücüyü oynayan karakter yoldan çok yanındakilere diker gözünü. O esnada arabayı bir yere çarpacak diye yüreğimiz ağzımıza gelir. Lakin, heyecana mahal yok! Zira bu tip bir sahne çekimi esnasında profesyoneller sıklıkla bir işletme römorku kullanırlar. Tabii bu esnada araç da platform üzerinde sabit durur.

Sütten bulutlar

Hani bazı filmlerde şehrin üzerine çökmüş karanlık, uğursuz görünümlü bulutlar olur ya. İşte bu tip bulutları yapmak için film yapımcılarının sıklıkla kullandıkları şey, boya ya da sütü su tankına pompalayan bir Bulut Tankı makinesidir. Aynı zamanda bulutların içerisinde uçuşan bir UFO görüntülemek istediklerinde de (Independence Day filminde olduğu gibi) süte daldırılmış Frisbee kullanırlar.

… veeee, Karpuz: Ses mühendislerinin sadık asistanı

Şöyle alımlı mı alımlı, kulaklarımızı mest edecek cinsten müzikler yapmak için çeşitli hilelere başvurmak olmazsa olmazdır. Mesela yoğun silah seslerini yansıtmak için havai fişek kullanılırken, kuş kanatlarının çıkardıkları sesi sağlamak için de kitap sayfası kullanılır. Fakat ses mühendislerinin başvurdukları yegane yardımcı ise, karpuzdur! Sebebi de karpuzun çok amaçlı olarak kullanılabiliyor olması. Örneğin birilerinin kafası yarılırken, ya da surata bir yumruk indirildiğinde, ve hatta bir ejderha yavrusu yumurtadan çıkarken oluşan sesleri yansıtmak için kullanılabilecek yegane nesnedir karpuz.

Evet, sırf biz kafamızı dağıtalım diye yapımcıların ne zahmetlere girdiklerini öğrendik artık. Tabii film sektöründe dönen bunca paranın sebeb-i hikmetini de.