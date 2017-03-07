IMDb'de Kadınların Oylarını Gösteren Yeni Özellik: F Rating

Sinema sektöründe kadının rolüne yönelik tartışmalara IMDb yeni özelliğiyle resmen cevap verdi.

Film söktöründe kadınlar ne kadar oyuncu olarak yer alsalar da kamera arkasındaki ekip dahil olmak üzere sektörde erkekler daha baskın sayıda yer alıyor. Bu durum gün geçtikçe tepkilerin doğmasına yol açarken bir sinema veri tabanı olarak nitelendirebileğimiz IMDb sitesi yeni özelliğiyle tartışmalara son verecek gibi.

Aslında yönetmen Holly Tarquini’nin 2014 yılından bu yana sinemada kadının daha önemli olması gerektiği belirtiliyor. O zamandan beri bu yeni özelliğe benzer uygulamalar, Birleşik Krallık'ta sinemaseverler ve festivaller tarafından benimsenmiş durumda.

Söz konusu değerledirme notu “F Rating” özelliğini hak edecek filmler; bir kadın tarafından yazılmalı, bir kadın tarafından yönetilmeli ve ya başrolünde bir kadın oynamalı şartıyla etiketleniyor. IMDb patronu Col Needham BBC’ye verdiği demeçte, "F-Rating, kadını ekranda ve kameranın arkasında vurgulamak için harika bir yol olacak" dedi.

An itibariyle IMDb üzerinde 21.000’den fazla film F Rating notunu almış durumda.