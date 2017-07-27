Doğaçlamayla Filmi Daha Güzel Hale Getiren 7 Sahne

Bazı doğaçlamalar, filmi olduğundan daha güzel bir hale getirebilirler. Biz de onlardan bazılarını aktaralım istedik.

Bazen anlık gelişen olaylar, planlanmış işlerden daha iyi sonuçlar verebilirler. Bu konu, film çekimleri için de söz konusu.

Listemizde planlanmadan, anlık gelişen ve filme değişik bir hava katan 7 sahneyi derledik.

1- Guardians of the Galaxy - Küre Sahnesi

Yönetmenin söylediğine göre sahne o şekilde planlanmamıştı. Sadece Chris Pratt sakarlık yaptı ancak karakterini koruyarak sahneyi hem kurtardı hem de neşelendirdi.

2- Avengers - Yaban Mersini

Robert Downey Jr. karakteri öyle iyi benimsemişti ki hararetli atışma sahnesinde Kaptan Amerika'ya ve Hulk'a yaban mersini ikram etmek gibi bir doğaçlama yaptı.

3- Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği - Bıçak Atma

Viggo Mortensen'in müthiş refleksi olmasaydı muhtemelen bu sahne bir facia ile sonuçlanacakmış. Şayet Ork'u oynayan oyuncunun elinden kayan bıçak doğrudan Viggo'nun yüzüne doğru ilerliyormuş. Neyse ki onca alınan silah eğitimi işe yaramış ve bize müthiş bir sahne sunmuşlar.

4- Dark Knight - Hastane Patlaması

Bir kaç teknik aksaklıktan dolayı kontrolsüz bir şekilde patlama oldu, Heath Ledger'ın yüksek oyunculuk yeteneği sayesinde yaptığı doğaçlama sahneyi kurtardı.

5- Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark - Dövüş Sahnesi

Aslında sahnede, siyah kıyafetli kötü adamımızla sağlam bir kapışma olacaktı, fakat Harrison Ford o gün kendini iyi hissetmiyordu. Dövüş sahnesini durdurmak istemedi ve doğaçlama bir hareketle hafızalardan silinmeyen bir sahnenin çekilmesine neden oldu.

6- Kaptan Amerika: İlk Yenilmez - Dokunma Sahnesi

Hayley Atwell, sonradan böyle bir sahnenin aslında planlanmadığını, Chris Evans'ın kusursuz bedenine karşı koyamayıp dokunduğunu itiraf etti. Yönetmen de jestleri sevdiği için sahneyi atmamış.

7- American Sniper - Bebekli Sahne

Bu sahnede oynaması düşünülen bebeğin ateşlenmesi sebebiyle plastik bir bebek getirildi. Sahne çekilirken bebeğin canlı gibi durması için Bradley Cooper'ın elini oynattığını görebilirsiniz.