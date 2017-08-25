Final Fantasy 15'de Çıplak Modlara İzin Var!

Square Enix'in başarılı oyunu Final Fantasy XV, 2018'de PC'lere gelecek. PC'lere çıkması ile birlikte mod yapımlarının da başlayacağını belirten Tabata, çıplak modlara belirli bir ölçüde izin verebileceklerini belirtti.

Final Fantasy XV geçen sene konsollara çıkmasının ardından 2018’de PC’ye çıkacağı açıklandı. Daha çıkmasına uzun bir süre olduğunu bildiğiniz PC versiyonuyla birlikte oyunun mod versiyonları da konuşulmaya başladı. Bildiğiniz gibi PC oyunculuğu denildiği zaman işin içine oyun modları da girer ve bu modlar bazen çıplaklık içerebilir.

The Witcher 3 gibi zaten çıplaklığın ön planda olduğu oyunlarda çok sık rastladığımız bu tarz mod yapımları, Final Fantasy XV için de yapılacaktır. Final Fantasy XV’nin yönetmeni Hajime Tabata tarafından yapılan açıklamalara göre oyun için yapılacak çıplak içerikli modlardaki tüm ahlaki değerleri, oyuncuların takdirine bırakacaklarını açıkladı.

Yönetmen, oyunda “aşırı çıplak modlar” yapılmasına dair endişelerinin olduğunu, ancak çıplak modlar olursa bu durumu kişilerin özgür iradesine bırakmak istediklerini belirtti. Tabata, "Bazı insanlar bu modlardan endişe duyuyorlar, ancak belirli bir kitle bu olaydan zevk alıyor" dedi.

Çıplaklık içeren modların, bu günlerde oyuncu kültürünün bir parçası haline geldiğini belirten Tabata, oyunun insanların aldıkları bir şey olduğunu ve o andan itibaren Final Fantasy XV’nin kendi oyunları olduğunu belirtti. İnsanları sınırlayarak bir yere gelinemeyeceğine inanan ünlü yönetmen, oyunun modasına uygun bir şekilde bu tarz şeylere karşı olmayacaklarını da belirtmiş oldu.

Bu tarz modlar genelde oyuncunun kendisinin görebildiği özel modlar oluyorlar, o yüzden başka kimseye zararlı bir etkisi bulunmuyor

Final Fantasy XV PC’lere önümüzdeki sene çıkacak ve PC oyuncuları için yepyeni bir maceranın kapılarını aralayacak.