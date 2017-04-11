Final Fantasy Oyuncusundan Bir Acayip 'Seviye Atlama' Başarısı!

Kelimenin tam anlamıyla "arızalı" bir oyun müdavimi, klasik Final Fantasy VII'de ilk bölümü görmeden 99. seviyeye ulaştı. Garip şahıs bunu gerçekleştirmek için akıllara durgun veren zaman harcadı.

CirclMastr takma isimli bir Final Fantasy VII oyuncusu, Cloud ve Barret'ı 99 seviyesine taşıdı. Bu tek başına etkileyici değil, her normal oyuncu “normal zaman içerisinde” 99. seviyeye çıkabilir.

Etkileyici(daha doğrusu acayip) olan şey daha oyunun ilk bölümündeki patron savaşından önce 99. seviyesine ulaşması. CirclMastr bu gülünç başarıyı elde etmek için yaklaşık 500 saat harcadı. Oyuncu, Midgar'ın Sector 1 reaktörünün podyumlarında binlerce düşük seviyeli rastgele savaş gerçekleştirdi. "Sıkıcı" yeterince güçlü bir kelime olmayabilir, özellikle oyunun PS1 oynandığını düşünürsek. Doğru cevap “obsesif-kompulsif bozukluk” olmalı.

CirclMastr, özel bir forumda böyle bir düzeye erişebileceğini iddia etti. CirclMastr, "Beklemekten bıktım ve bu başarıya ulaşabileceğime karar verdim" açıkladı. Allah akıl fikir versin demekten başka yapacak bir şey yok.