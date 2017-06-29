Final Fantasy XV'nin Mobil Oyunu 'Ücretsiz' Olarak Yayınlandı!

Square Enix'in geliştirdiği Final Fantasy XV'nin mobil oyunu çıktı. Android ve iOS kullanıcıları, oyunu ücretsiz olarak indirebilir.

Square Enix’in batacağı sıralarda son bir umut ve biraz da takipçilerine veda amaçlı çıkarılan Final Fantasy isimli oyun Square Enix’i hayata öyle bir döndürmüştü ki, şu anda bu serinin 15. oyununu oynuyoruz. Normalde batı kültürüne hitap etmeyen Final Fantasy, yine de batı dahil tüm dünyada severek oynanmayı başarıyor.

Yalnızca oyun değil sinema sektörüne de giren Final Fantasy, hikayesi ile tüm dünyadan övgüyle bahsedilmeye başladı. Square Enix’de, kendilerini ipten kurtaran oyunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Kısa süre önce Final Fantasy XV: A New Empire ismi ile duyurulan mobil oyun, bugün yayınlandı. Final Fantasy XV macerasına mobil platformlarda ücretsiz olarak devam eden kullanıcılar için mobil strateji şeklindeki oyun, iOS ve Android platformlarda şu anda erişime açılmış durumda.

Epic War tarafından geliştirilen mobil oyun, yeni bir imparatorluk geliştirmenize olanak tanıyacak. Krallığınızı inşa ederken büyü kaynakları toplayacak, savunma ve saldırı için stratejinizi geliştireceksiniz. Güçlü bir ordu hazırlayarak savaşa her zaman hazır olmanız gerekiyor.

Square Enix’in açıklamasına göre, konsol kalitesindeki yeni mobil oyunda Noctis ve arkadaşları Gladiolus, Ignis ve Prompto ile oynamakta özgür olacaksınız. Tamamiyle ücretsiz olarak yayınlanan Final Fantasy XV: A New Empire’a aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.