Final Fantasy XV'e Assassin's Creed Origins DLC'si Geliyor!

Square Enix ve Ubisoft, Final Fantasy XV'in Assassin's Creed Origins DLC'si alacağını açıkladı.

Square Enix, dün Ubisoft ile birlikte oyuncuları oldukça şaşırtan bir açıklama yaptı. Final Fantasy XV, Assassin's Creed Origins temalı bir DLC alacak. Üstelik yapılan açıklamaya göre bu yeni bir proje değil, DLC aylar öncesinden hazırmış.

Bu ‘birleşmenin’ planları üç yıl önce düzenlenen Tokyo Game Show’da Final Fantasy XV ve Assassin's Creed geliştirme ekipleri arasındaki gizli görüşmede konuşulmuş. Ubisoft oyun direktörü Ashraf İsmail yaptığı açıklamada, ‘’Bu DLC, karşılıklı duyulan bir hayranlığın sonucu. İki ekip de birbirine karşı büyük bir saygı besliyor. Bu saygıyı gösterme fırsatı bulduğumuz için çok heyecanlıyız.’’ dedi.

Peki DLC tam olarak ne içeriyor? 30 Ağustos’ta, Final Fantasy XV’in baş karakteri Noctis’e Moogle Chocobo Karnavalı’nda giymesi için bir Assassin's Creed kostümü verilecek. Bir sonraki gün Lestallum kasabasında Assassin temalı öğlerin ve etkinliklerin bulunduğu bir Assassin Festivali gerçekleşecek. Noctis bu festivalde bir Assassin olmayı keşfedecek.

Bu DLC’nin belki de en güzel yanlarından biri, tüm Final Fantasy XV oyuncularına ücretsiz olması. Eğer bu ‘ilginç’ DLC karşılıklı olursa ve Assassin Creed’e de bir Final Fantasy XV DLC’si gelirse daha da güzel işler çıkabilir. Bunu ancak Assassin's Creed Origins'in 27 Ekim’de çıktığı anda öğrenebileceğiz.