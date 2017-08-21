Final Fantasy XV, Gelecek Yıl 4K Desteği ile PC'de Olacak!

Square Enix, Final Fantasy XV'in önümüzdeki yılın başında PC'ye geleceğini açıkladı.

RPG oyun severlerin gözde serilerinden Final Fantasy’nin son oyunu Final Fantasy XV, geçtiğimiz yıl yalnızca Xbox ve PlayStation için piyasaya çıkmış, PC oyuncularını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Oyunun yapımcısı Square Enix, Final Fantasy XV’in 2018 yılının başında PC için 4K 60 fps desteği ile geleceğini açıkladı. Final Fantasy XV: Windows Edition ismi ile çıkacak oyun Windows Store, Steam ve Origin üzerinden satın alınabilecek.

Final Fantasy XV: Windows Edition’ın oyun içi görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.