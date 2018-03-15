Final Fantasy XV’in Korsan Versiyonu Çok Daha Hızlı!

Final Fantasy XV’nin korsan versiyonu, orijinal oyundan daha hızlı çalışıyor.

Normalde orijinal bir oyunun korsan versiyonuna göre daha güncel olmasından dolayı daha yüksek fps (anlık görüntüleme sayısı) göstermesini bekleriz. Korsan oyunlar, genelde oyunun en savunmasız anı olan ilk sürümde kırılır ve bu yüzden içerisinde pek çok hata barındırır. Optimizasyon konusunda da sıkıntı yaşayan korsan oyunlar, yasal yollarla satın alınmış orijinal oyundan daha düşük fps alırlar.

Bu durum pek çok oyun için geçerli olsa da, Final Fantasy XV’nin korsan versiyonu için geçerli değil. Çünkü, Final Fantasy XV’nin PC versiyonunda korsan oyun, orijinal oyundan daha yüksek FPS veriyor.

Square Enix tarafından geliştirilen oyun, PC versiyonunda oyunun tüm görsel potansiyelini açtı. Bu da haliyle ekran kartlarına zor anlar yaşatıyor. Buna rağmen başarılı bir optimizasyona sahip olan Final Fantasy XV’e korsan yollarla ulaşan kişiler, garip bir şekilde sorun yaşamadıkları gibi daha yüksek FPS de alabildiklerini belirtiyorlar.

DSO Gaming tarafından yapılan incelemede, oyunun her iki versiyonu da test edildi. Test sonucunda korsan oyun, normal oyuna göre daha hızlı başlıyor. Oyuna girip haritaya geçerken geçen sürede, yasal yollarla satın alınmış oyun 100 saniye kadar bekleme süresi sunarken, korsan oyun 58 saniyede açılıyor.

Oyunun açılışı dışında FPS sayılarında da önemli bir üstünlük sağlayan korsan oyun, yasalına göre yüzde 5 ila yüzde 33 arası daha hızlı performans gösterdi. Aynı bilgisayarda test yapan DSO Gaming yasal yollarla satın alınmış oyunda 60 fps alırken, korsan oyundan yaklaşık olarak 75 fps aldı.

Güvenlik Korumaları Performansı Düşürüyor

Aslında bunun arkasında yine oyun geliştiricilerinin eklemiş olduğu bir ek yazılım bulunuyor. Firmalar, oyunların korsana geçmemesi için Denuvo gibi koruma sistemleri kuruyorlar. Bu koruma sistemleri, korsanları durduramadığı gibi, oyunların üzerine ciddi manada yük bindiriyor. Bu testte de olduğu gibi biri korsan biri de yasal olarak satın alınan aynı oyunun arasında 15 fps gibi çok büyük bir fark olduğu gözlemlendi. Hemen hemen her oyunda bulunan bu koruma sistemlerinin, biraz daha geri planda çalışıp oyunun kendisine etki etmemesi gerekiyor.