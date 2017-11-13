Final Fantasy XV'in Karakteri Noctis, Tekken 7'ye Geliyor

Final Fantasv XV'in başrol karakterleri arasında yer alan Noctis, 2018 baharında çıkacak yeni DLC paketiyle Tekken 7'ye konuk olacak.

Son dönemlerde oyun evrenleri genişliyor olsa da, bazı alanlarda ufak kesişimler yaşanıyor. Daha önce Ninja Kaplumbağalar’ın, DC’nin ünlü oyunu Injustice 2’ye konuk olacağını görmüştük. Duyurulan yeni habere göre ise Tekken 7’ye oyun dünyasının en ünlü karakterlerinden birisi olan Noctis geliyor. Noctis, Final Fantasy XV serisinin başrol karakterlerinden birisidir.

Dün Tekken World Tour Finallerinde yapılan duyuruyla oyuna yalnızca Noctis’in geldiğini görmüyoruz, aynı zamanda diğer karakter animasyonları ile birlikte Final Fantasy XV’den tanıdığımız Hammerhead Garage mekanının da oyuna eklendiğini görüyoruz.

Tekken 7’nin 2018 Baharında çıkacak bir sonraki DLC paketi ile birlikte gelecek Noctis Lucis Caelum karakteri, 3 platform oyuncularını da sevindirdi. Tekken 7, PC, Xbox One ve PS4 için çıkışını gerçekleştirmiş efsanevi arcade oyunlarının sonuncusu. Oyunun hayranları, Final Fantasy XV’le nasıl bağlantı kuracağını merak ediyorlar.

Peki, sizce son günlerde ortaya çıkan bu birleşmeler neye işaret? Oyun karakterlerinin birleşerek çapraz platform halinde yeni hikayeler oluşturması ne gibi sonuçlar doğurur? Yorumlarınızı bekliyorum.