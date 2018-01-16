Square Enix’in geçtiğimiz senelerde çıkan oyunu Final Fantasy XV, 4K desteği ile PC’ye geliyor. Oyunun 4K için istediği sistem gereksinimleri açıklandı.

Dünyanın en ünlü oyun serileri arasında yer alan Final Fantasy’nin son oyunu Final Fantasy XV’in yakında PC’ye çıkacağı ve üstelik oyunun 4K'yi destekleyeceğini duymuştuk. Bunu duymak çok güzel, çünkü oyunun grafikleri düşünüldüğünde bilgisayarların bu oyunu 4K’da çalıştırması demek, yeni bir standardın gelebileceği anlamına gelebilir.

GTA 5 kaldıran bilgisayar gibi, Final Fantasy XV’i 4K'yi de kaldırabilen bilgisayarlar görebiliriz. Elbette bu tarz bilgisayarlar için sisteminizin biraz fazla güçlü olması bekleniyor. 6 Mart 2018’de PC için çıkış yapacak Final Fantasy XV’nin 4K’da çalışması için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde;

Işletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Intel Core i7-7700(3.6GHz) veya AMD Ryzen 5 1600X(3.6 GHz)

Intel Core i7-7700(3.6GHz) veya AMD Ryzen 5 1600X(3.6 GHz) GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti RAM: 16GB

16GB Çözünürlük: 4K(2160p)

4K(2160p) Depolama Alanı: 155GB SSD

Gördüğünüz gibi oyunu 4K’de oynamak için çok sağlam bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Zaten GTX 1080 Ti tek başına son derece yüksek fiyatlı cihaz olduğu için, diğer cihazlarla birlikte böyle bir sistemin 10 bin TL’den fazla olmasını normal karşılayabiliriz.

Elinde konsolu olmayan PC kullanıcıları, Final Fantasy’nin son macerasını muhteşem grafik detayları ile birlikte görebilecek. Peki, sizler bu oyunu ne kadar çözünürlükte oynayabileceğinize inanıyorsunuz? Benim bilgisayarım en azından 2K’de hayatta kalır gibi duruyor.