Final Haftasına Twitter’dan Trajikomik 10 Yorum

Üniversitelerde final haftasının yaklaştığı bu hüzünlü günlerde öğrenciler çareyi yine Twitter’dan isyan etmekle buldu.

Üniversite yaşamı aslında tam da “ben” olarak yaşayabildiğimiz, kendi ayaklarımızın üstünde durabildiğimiz, kendi kararlarımızı kendimiz verdiğimiz bir dönem. Arkadaşlarla gezmek dersleri vize dönemlerine itelemek her öğrencinin vazgeçemedikleri arasında.

Peki dönem sonu yaklaştıkça neler oluyor, gezme tozma azalıp ders mi çalışılıyor ya da yapılacak ne kadar gereksiz şey varsa gelip o günü mü buluyor? Vize haftasının ardından çat kapı gelen finallerle birlikte, öğrencilerin gözü yine yaşlı.

Özellikle yılbaşı öncesi ve sonrasına gelen finaller, tüm yurtta hüzünle karşılandı.

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