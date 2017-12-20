İskoç Açık Finali’nde rakibi inanılmaz bir dönüş gerçekleştiren Çinli sporcu, rakibine avantaj sağlayıp maçı kaybetmemek için bilardo tarihinin en tuhaf atışlarından biri gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz pazar günü Snooker Bilardo Şampiyonası İskoç Açık Finali’nde Neil Robertson, rakibi Cao Yupeng’i efsanevi bir geri dönüş sonrasında mağlup ederek zafere ulaştı. Fakat müthiş final sonrası en çok konuşulan konu Yupeng’in maçı kaybetmemek için gerçekleştirdiği tuhaf atış oldu.

2016 yılından bu yana ilk kez bir numaraya çıkan Neil Robertson maçı 8-4’den çevirerek 9-8 kazanmayı başardı. Yupeng, 8-7 önce olduğu sırada rakibini hataya zorlamak için bir atış yapmayarak topa yalnızca dokunmayı seçti. Bu seçim onu yenilgiden kurtarmasa da ‘vuruşunun’ fazlasıyla konuşulmasına neden oldu.

Snooker bilardonun efsanevi isimlerinden Dennis Taylor, Cao Yupeng’in anlamsız atışından sonra attığı tweet’te 60 yıldır Snooker oynadığını ve daha önce Yupeng’in atışına benzer bir atış hiç görmediğini söyledi.

Cao Yupeng’in tartışılan atışını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz. Sizce Yupeng’in kaybetmemek için böyle bir atış gerçekleştirmesi spor ahlakına uygun mudur?