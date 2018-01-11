Finansal İstikrar Komitesi'nden Kripto Para Uyarısı!

Bugün gerçekleştirilen, ülke ve Dünya ekonomisi ile ilgili çeşitli konuların masaya yatırıldığı Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı sonrası, kripto paralar ve bitcoin ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in liderliğinde gerçekleştirilen önemli zirve sonrasında, daha önce kriptos paralardan uzak durulmasını tavsiye eden Mehmet Şimşek imzasıyla yeni bir bildiri yayınlandı. Genel hatlarıyla kripto paralara mesafeli yaklaşılmasının bir kez daha resmi dille belirtildiği açıklamada, ülkemizde resmi bir dayanağı ve yasal altyapısı olmadığı için, herhangi bir mağduriyet durumunda yatırımcıların mağdur olacağı hatırlatıldı.

Bununla birlikte, yapılan açıklama doğrultusunda, yakın zamanda Bitcoin ve kripto paralar ile ilgili bir çalışma ekibinin kurulacağı ve konuya resmi olarak müdahil olacak ekibin, daha sonrasında yasal düzenlemeler için de çalışmalar yapacağı ortaya çıktı. Toplantı sonrası yapılan açıklama şu şekilde:

"Kripto paralar, en bilinen örneğiyle Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir. Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir. Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük karlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir. Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.

Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında bahsi geçen olası olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir"

Yapılan açıklama sonrası yatırımcıların bitcoin ve türevlerinden uzak durması yönündeki uyarılar bir kez daha yinelenmiş görünüyor. Mevcut rağbetin azalıp azalmayacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Bunun haricinde, kripto paralar ile ilgili profosyonel ve resmi bir ekibin kurulacak olması bizce olumlu bir gelişme. Siz ne düşünüyorsunuz?