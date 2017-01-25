Apple'da "AirPods'umu Bul" Özelliği Nasıl Kullanılır?

Apple iOS 10.3.1 Beta sayesinde artık kayıp AirPods cihazınızın yerini de, tıpkı akıllı telefonunuzu bulabildiğiniz gibi saptayabileceksiniz.

Apple, "Find My iPhone" uygulaması ile önemli bir başarıya imza atmıştı ve kullanıcıların kayıp telefonlarını bulmalarına veya en azından, kişisel bilgilerini kötü niyetli kişilerden korumalarına olanak tanımıştı.

Apple iOS 10.3.1 beta sürümüne sahipseniz, benzer bir tarama sürecini kayıp AirPods'unuz için de gerçekleştirebilirsiniz. Söz konusu uygulama aynı prensiplere sahip:

1) Telefonunuzu açın ve Find My iPhone uygulamasına giriş giriş yapın. Birkaç saniye içinde, tüm iCloud özellikli cihazlar gösterilecek. AirPods'unuzu seçin.

2) Ekranda AirPods'unuzun bilinen son konumunu haritada göreceksiniz. AirPods'unuz gri renkli bir çemberde gösteriliyorsa, herhangi bir Apple cihazla bağlı olmadığı anlamına gelir. Cihazınızın simgesine dokunarak, en son bilinen yere kadar yol tarifi alabilirsiniz.

AirPods'unuz yeşil renkte bir çemberdeyse, cihazlarınızdan birine bağlı olduğu anlamına gelir. Bu iyi bir haber. İşlemler menüsüne dokunun.

3) AirPods için, onu bulmanıza yardımcı olacak bir ses yavaş yavaş yükselmeye başlamalı. Bunun için Play Sound simgesine dokunun.

4) Gerekirse, Airpods'unuzu susturma seçeneğine de sahip olacaksınız. Bu seçenek sadece aksesuarı kaybettiğinizde yararlı olabiliyor.

5) AirPods'unuzu bulduktan sonra sesi susturun. Zira sesin biraz rahatsız edici olduğunu söyleyebiliriz.

İşletim sistemi ve uygulama henüz beta aşamasında olduğu için bazı hatalar gerçekleşebilir. Sabırlı olmanızı tavsiye ediyoruz.