Finlandiya'da Çocuklara Küçük Yaşta Kodlama Temeli Atılıyor

Finlandiya'da geliştirilen bir eğitim tekniği ile birlikte öğrencilere genç yaşta fark ettirilmeden programlanın temelleri öğretiliyor.

Bir dönemin efsanevi telefon üreticisi Nokia, Angry Birds'ün yapımcısı Rovio Mobile ve Clash of Clans'in yapımcısı Supercell gibi yeni nesil mobil teknolojiler alanında ses getiren şirketlerın anavatanı olan Finlandiya, eğitim ve öğretim müfredatında yazılım dersi olan nadir ülkelerden bir tanesi.

Finlandiya'da bu denli başarılı projeler ortaya çıkarken, artık kodlama bilgisi okuma - yazmadan farksız bir şekilde kabul ediliyor yani kodlama yapmanız değil, iyi kodlama yapmanız size bir artı sağlıyor. Finlandiyalı yazılımcı ve aynı zamanda hem yazar hem de çizer olan Linda Liukas'ın geliştirdiği bir yöntem ise programlamayı çocuklara daha ilgi çekici bir şekilde sunuyor ve çeşitli hareketlerle çocuklarda programlamanın temelleri atılıyor.

Programlamanın çocukların kendisini keşfetmesi olduğunu söyleyen Liukas, birçok uzmanın aksine sırf bir iPhone arayüzünü sezgisel olarak kullanabildiği için çocukların yazılıma yatkın olduğu görüşüne katılmıyor. Bu yüzden çocukları erken yaşta teknik şeylerle boğmadan çeşitli beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik etkinlikleriyle kodlamanın mantığını çocuklara öğretiyor ve ileride teknik bilgilerle bu bilgileri çocukların pekiştirmesini sağlıyor.