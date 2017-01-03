Finlandiya’dan Yine Sinirlerimizi Bozacak Bir Uygulama: 2 Yıl Boyunca 2000 Kişiye Karşılıksız Para Verilecek!

Eğitim standartlarıyla tüm dünyanın gıpta ederek baktığı Finladiya, yine enteresan bir gelişmeyle haber konusu oldu.

İskandinav ülkelerindeki huzur, diğer tüm insanlık tarafından tarih boyunca kıskanılmıştır. Müzikleri kaliteli, eğitim sistemleri neredeyse kusursuz, yaşam standartları olabildiğince yüksek (laf aramızda kız arkadaşlarımız da gayet güzeller), kısacası aklınıza hangi konu gelirse gelsin, İskandinav ülkeleri hep standartların çok üzerinde olmuştur. Bu ülkeler arasında bulunan Finlandiya ise kendisini diğerlerinden biraz daha ayırıyor. Hatta bu deneyle artık bayağı ayırdıklarını söyleyebiliriz.

Bu deney, Finlandiya’daki işsiz 2000 kişiye 2019 yılına kadar karşılık vermeden para ödemeye dayanıyor. Sosyal güvenlik enstitüsü Kela, işsiz 2000 Fin vatandaşına aylık 590 dolar ödeyecek. Amaç ise ödemenin bitmesinin ardından onları tekrar çalışmaya teşvik edilmesi.

Kela’nın başında bulunan Marjukka Turunen isimli kişi, yaptıkları deneyin iki amacının olduğunu söylüyor. Birincisi, bu deneyle birlikte ülkedeki karışık sosyal güvenlik sistemi, insanların temel ihtiyaçlarını karşılanması sağlandıktan sonra daha sistemli hale gelecek. 2000 kişi, böyle bir parayla temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onun bir üst statüye geçmesine yardımcı olacak ve daha iyi bir hayatı yaşamasına teşvik edecek.

İkincisi ise paraya herhangi bir emek harcamadan sahip olan insanların davranışlarındaki değişiklikleri gözlemlemek. Bazı kimseler paranın insanları tembelleştireceğine inanıyorlar, bazıları ise hayatlarını daha iyi hale getirecek şekilde kullanacaklarını düşünüyorlar.

Tamam, bizde de işsizlik maaşı var fakat bunun belirli bir süresi var. Finlandiya ise tıpkı Hollanda, Hindistan, Kanada gibi temel gelirin tamamen devlet tarafından karşılanmasının altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Şimdilik belirli bir kitle ve zamanla kısıtlı olan bu proje işe yaradığı halinde ülkenin genelinde uygulanabilir.