Havayı Gıdaya Dönüştüren Bir Cihaz Geliştirildi

Araştırmacılar, sudaki ve havadaki karbondioksiti yenilebilir protein granüllerine dönüştürebilen bir cihaz üretmeyi başardılar. Bu icadın dünya genelinde yaşanan açlık sorunlarına çözüm olabileceği düşünülüyor.

Finlandiya’da bulunan Lappeenranta Teknik Üniversitesi’nden Juha-Pekka Pitkanen, geliştirilen cihazla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Gıda üretimi için gereken her şey havada var. Gelecekte, teknolojimiz temelinde yapılan cihazlar başta çöller olmak üzere açlık riskinin olduğu her yere kurulabilir. Ayrıca bu tür cihazlar evlere kurulabilir ve gerekince kullanılabilir.”

Liderliğini Pitkanen’in yaptığı ekibin geliştirdiği cihaz, havayı karmaşık organik bileşikler olan protein ve şeker moleküllerine dönüştürüyor. Cihaz, dönüştürme görevini emdiği karbondioksiti kendi hücrelerine dönüştürebilen mikroplara veriyor.

Yeterli sayıya ulaştıktan sonra elektrikle öldürülen mikroplar, şekere ve protein moleküllerine ayrışıyor. Elde edilen çözelti kuruduktan (ya da kurutulduktan) sonra hem protein hem de karbonhidrat açısından zengin granülleri ortaya çıkıyor.

Sistem pratikte bir sonuç vermiş olsa da temel sorunu, bir gram proteini 2 haftalık bir sürede üretmesi. Fakat Pitkanen, ekibiyle birlikte bu sorunun üstesinden gelmek için gerekli çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.