22 yaşındaki genç Bitcoin milyoneri, 35 milyon dolar değerindeki 5564 Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan milyoner, suç duyurusunda bulundu.

22 yaşındaki Finlandiyalı milyoner, 35 milyon dolar değerinde 5564 Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı. Bitcoin sayesinde genç yaşta milyoner olan Aarni Otava Saarimaa, Taylandlı bir çetenin kurbanı oldu. Çetenin liderlerinden biri olan Taylandlı aktör Jiratpisit "Boom" Jaravijit, bu dolandırıcılığın ardından göz altına alındı.

Boom lakaplı aktör, Finlandiyalı gence Dragoncoin adında bir kripto para birimi üzerine yoğunlaştığını ve Macau'daki kumarhanelerde bu para biriminin kullanılması yönünde yatırım yapacağını söylemişti. Bu vaadin ardından Saarimaa, 5564 Bitcoin'i ile bu kumarhane projesine yatırım yapmaya ikna oldu. Yapılan yatırımın ardından hiçbir geri dönüş veya kazanç sağlayamayan Saarimaa, dolandırıldığını aylar sonra anladı ve polise başvurdu.

Tayland'ın Suç İnceleme Dairesi'ne yaptığı ihbar sonucunda ünlü aktörün göz altına alınmasını sağlayan milyoner, parasını ise henüz kurtaramadı. 5564 Bitcoin'i Tayland Bahtı'na çevirerek kayıplara karışan çetenin elebaşlarından olan aktör, 2 milyon Tayland Bahtı kefalet ödeyerek serbest kaldı. Soruşturma ise halen sürüyor.