‘Fireball’ Adındaki Virüs 250 Milyon Bilgisayara Bulaştı!

Yeni yayımlanan bir güvenlik raporu, son yılların büyük kötü amaçlı yazılım salgınına işaret ediyor.

Checkpoint firmasının güvenlik araştırmacıları tarafından "Fireball" adı verilen yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi; bu virüs, Çinli bir dijital pazarlama ajansı tarafından yürütülen yaygın bir kampanya sayesinde 250 milyondan fazla bilgisayara bulaştı.

Fireball, kurbanlarının web tarayıcısı denetimini ele geçiren ve onları, tabir yerindeyse zombi haline getiren bir yazılım ve gizli web trafiği yaratarak kullanıcıların verilerini çalan reklam görünümlü bir virüs. Kötü amaçlı yazılım, Pekin'de kurulmuş büyük bir dijital pazarlama şirketi (Rafotech) tarafından yazılmış. Yazılım, arama motorlarını ve ana sayfaları; sahte arama motorlarına dönüştürmek, sorguları Yahoo veya Google'a yönlendirmek ve izleme uzantıları yoluyla kurbanlara ait özel bilgileri elde etmek için tarayıcıları manipüle ediyor.

Tarayıcılara yerleşen reklamlar, gelir elde etmek için bu virüsü kullanıyorlar. Firma rapordaki verileri kabul ediyor ve dünya genelinde 250 milyondan fazla bilgisayara erişebildiği için de övünüyor.

Check Point, Windows'taki Programlar ve Özellikler (kontrol paneli) kullanarak reklam yazılımlarını kaldırarak Fireball’dan kurtulabileceğimizi dile getiriyor. Mac kullanıcıları ise Mac Finder ile Uygulamalar kalsöründeki kötü amaçlı eklenti ve programları kaldırabilirler.