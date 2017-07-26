Firefox, 15 Saniye İçerisinde 1600'den Fazla Sekme Açabiliyor!

Firefox yeni gelen güncellemeleri sayesinde 15 saniye içerisinde 1600'den fazla sekmeyi açabiliyor. Bununla birlikte bellek tüketimi de aynı şekilde 4 kat azaldı.

Dünyanın en ünlü internet tarayıcılarından birisi olan Mozilla Firefox, en son yayınladığı geliştirici güncellemelerinde kullanıcıları memnun etmeyi başardı. Eğer internette gezinirken bir sürü sekme açmayı seviyorsanız, Firefox’un yeni sürümü sizin için biçilmiş kaftan olacaktır.

Sekme hızı konusunda rakiplerinin zor ulaşacağı bir rekora imza atan Firefox, 55 güncellemesi ile birlikte yalnızca 15 saniye içerisinde 1.691 sekme açmayı başardı. Bu rakam Firefox 51’de 1691 sekme için 8 dakikalık bir süreye denk geliyordu.

Bu süreçte ne oldu da bu kadar yüksek hızlara çıkıldı bilinmiyor, ancak Firefox’un algoritmasında önemli değişikliklerin olduğu düşünülüyor. Aslında Firefox 20 zamanlarında sekme hızları son derece uygundu. 1 dakika 30 saniye gibi bir sürede 1500’den fazla sekmeyi açabiliyorduk, ancak sonrasında Firefox 51’e doğru sekme açılışlarında çok ciddi düşüşler yaşanmaya başladı.

Firefox 55 ve 56’yla birlikte eski halinden çok daha iyi bir hıza ulaşan Firefox, bu hızla birlikte belek kullanımında da ciddi oranda bir düşüş yaşadı. Normalde Firefox 52’de 1691 sekme açmak için 2.3 GB’lık bellek harcarken, Firefox 55’de bu rakam 500 MB’a kadar düştü.

Bunu nasıl başardığını tam olarak açıklamayan Mozilla, yalnızca olayın kuantum akışı ile ilgisi olduğunu söyledi. Eğer internette sekmeler halinde çalışıyorsanız, Firefox’un yeni sürümlerine bir şans vermenizi öneriyoruz.Firefox 55 8 Ağustos 2017'de tüm dünyada yayınlanacak.