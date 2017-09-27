Firefox'un yeni sürümü Quantum, Mozilla'nın iddiasına göre eski sürümünden 2 kat daha fazla hız vaat ediyor.

Google Chrome’un hızlı gelişimi, Microsoft Edge’nin yeniliği ve Opera’nın kompaktlığı üzerine Firefox, tarayıcılar arasında epey geri planda kalmıştı. Fakat Mozilla, Firefox 57 "Quantum" ile yeni bir tarayıcı ve arayüz motoruna geçerek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Mozilla, Firefox 57’de kendi Rust programlama dili ile yazılmış yeni bir CSS motoru kullanıyor. Aktif sekmelerin akıllı ölçeklendirilmesi sayesinde yeni Firefox, Google Chrome’a oranla %30 daha düşük RAM kullanımı vaat ediyor. Bu da Firefox’un geçtiğimiz yıla oranla iki kat daha hızlı olacağı anlamına geliyor. Bu rakamlar, Mozilla’nın herkese açık ölçüm aracı olan Speedometer 2.0 tarafından elde edildi.

Değişiklikler yalnızca tarayıcı motoru ile sınırlı olmayacak. Project Photon girişiminin bir parçası olarak arayüz de yeniden elden geçiriliyor. Özellikle çok eleştirilen oval hatlı sekmeler yerini daha keskin çizgileri olan bir tasarıma bırakacak. Yeni Firefox tasarımı, yüksek çözünürlüklü ekranlara uyumlu olarak geliştirilecek.

Tüm bu değişikliklerin Firefox Quantum sürümünde gelmesi neredeyse kesin. Geliştiriciler için beta testleri başladı bile, fakat final sürümü için 14 Kasım’ı beklememiz gerekiyor.