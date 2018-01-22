Son Güncelleme, Mozilla Quantum'u Adeta Uçak Yapacak!

Firefox Quantum'un yeni sürümü olan Firefox 58, WebAssembly güncellemeleri sayesinde daha hızlı web sayfası yükleme ve kod derleme vaat ediyor.

Mozilla, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Firefox 57’yi ya da bilinen adı ile Firefox Quantum’u piyasaya sürerken kullanıcılara en iyi tarayıcı performansını sunmayı vaat ediyordu. Yeni Firefox’un gerçekten güçlü bir performansa sahip olup olmadığını görmek için pek çok farklı test gerçekleştirildi ve biz de bunlardan bazılarını sizinle paylaşmıştık.

Mozilla, ‘en iyisi’ olması için Firefox Quantum’u güncellemeye devam ediyor. Yeni Firefox 58 WebAssembly güncellemeleri ile daha yüksek web sayfası yükleme hızı ve daha hızlı kod derleme sunuyor. Güncellemedeki en büyük değişiklik akış derleyicisinde gerçekleşiyor ve derleyici henüz indirme gerçekleşirken kodun derlenmesine imkan sağlıyor.

Tarayıcıdaki diğer bir değişiklik ise kodları 10-15 kat daha hızlı derlemeyi mümkün kılan yeni bir iki katmanlı derleyicidir. Mozilla’nın testlerine göre tarayıcı saniyede 30-60 MB WebAssembly kodu derleyebilir.

Şu ana kadar web performansındaki en önemli kısıtlama ağ bağlantısıydı. Bugün ise tarayıcıyı frenleyen şey işlemci ve iş parçacıklarıdır. Fakat Firefox 58 işlem yükünü iş parçacıklarından alarak işlemcinin zamanı en iyi şekilde değerlendirmesini sağlar. Firefox 58 henüz resmi olarak indirmeye açılmadı. Fakat dilerseniz buraya tıklayarak Firefox 58'e ulaşabilir, uygun platform ve sürümü seçerek indirebilirsiniz.