İnternet sitelerinin gönderdikleri bildirimler, seri şekilde haberleri takip etmek isteyen insanlar adına yararlı bir durum olsa da, istemeyenler için oldukça sinir bozucu olabiliyor.

Büyük kitleler tarafından kullanılan internet tarayıcısı Firefox, yayınlanan 59. Sürümü ile internet sitelerinin bildirim gönderme taleplerini engelleyebiliyor. Sayısız web sitesi, özellikle de haber siteleri ve diğer yayıncılar size bildirimleri göndermeyi ısrarcı bir şekilde talep ediyor. Ancak bu bildirimleri görmek istemeyen kullanıcılar için durum, oldukça sıkıcı bir hal aldı. Kullanıcılara gelen bildirim, donanım veya konum erişim isteklerini engelleme yetkisi veren tarayıcı, bu hamlesi ile kullanıcı kitlesini artıracak gibi görünüyor.

Bu engelleme işlemi ise sadece birkaç dakikanızı alacak cinsten. Ayarlar menüsü içindeki izinler sekmesi üzerinden konum, kamera, mikrofon ve bildirim ayarlarını isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Eğer, özellikle gelen bildirimlerden sıkıldıysanız, bildirim ayarlarına tıklayarak gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Sadece birkaç dakikanızı ayıracağınız işlem sayesinde, daha rahat bir web deneyimi kazanacağınız vaat ediliyor. Yeni güncelleme daha hızlı yükleme zamanları ve özel gezinme moduna yönelik bazı değişiklikler sunsa da, en ana işlev sitelerin bildirim gönderimi taleplerini engellemesi gibi görünüyor.

Oldukça yerinde yeniliklerle kullanıcılarının karşısına çıkan Firefox, bu sayede daha fazla kullanıcı kitlesine kavuşacak gibi görünüyor. Mozilla Firefox'un yaptığı bu yenilikleri siz nasıl buldunuz?