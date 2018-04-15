Firefox, Gerçekten Chrome'a Alternatif Olabilir Mi?

Chrome dünya genelinde en çok kullanılan tarayıcılardan biri. Ancak tarayıcı konusunda birçok alternatifimiz var ve Firefox da bunların içerisinde en öne çıkanlardan birisi.

Chrome, hız ve kolay kullanım anlamında ilk sıralarda yer alan bir tarayıcı ve dünyanın hemen her yerinde 'Hangi tarayıcıyı kullanıyorsun?' sorusunun en çok alınan cevaplarından biri. Başarısı konusunda Chrome'u sorgulamak oldukça zor ancak Firefox, Opera ve Safari gibi birçok rakibi var. Birkaç sene öncesine kadar rakipleri ile arasında büyük bir fark olsa da, artık durum pek de öyle değil.

Firefox, dünya genelinde masaüstü ve mobil versiyonları ile tarayıcı kullanıcılarının %12'lik kısmı tarafından tercih ediliyor. Chrome'da ise bu oran %60. Ancak Firefox'un kullanıcı oranlarının her geçen gün arttığını söylemek mümkün ve bunun sebebi de Mozilla'nın özellikle son dönemde tüm gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek Firefox'u sürekli olarak geliştirmesi diyebiliriz. Bir yandan Chrome bir yandan Safari ile rekabet eden Firefox'un aslında Chrome'a en iyi alternatif olmasının ise birçok mantıklı sebebi var.

Firefox, Safari'den daha kullanışlı çünkü Safari'nin Android cihazlarda ve Windows bilgisayarlarda kusursuz ve full performans kullanmak çok mümkün değil. Dolayısıyla, Safari tarayıcılar arasındaki bu yarışta, yalnızca Apple cihazlarda yüksek performans sergilediği için geride kalıyor. Eğer aradığınız Chrome'a bir alternatif ise de Opera ve Firefox en iyi iki seçenek oluyor. Ancak Opera'da Android cihazlarda reklam konusunda bazı hatalara ve eksiklere sahip. Ancak Firefox hem şifre güvenliği hem de sunduğu seçenekleri çokluğu ile, geriye kalan en iyi alternatif olmayı başarıyor.

Aslında tüm bu başarılı ve tercih edilen tarayıcılar arasında çok büyük farklılıklar bulmak mümkün değil çünkü hepsi sürekli olarak geliştirilen ve yenilikleri yakından takip eden tarayıcılar. Ancak eğer tarayıcı sizin için yalnızca bir arama çubuğu değilse; Firefox bir şansı hak ediyor diyebiliriz. Eğer son dönemde Chrome'un arayüzünden sıkılmaya başladıysanız ya da bazı performans eksiklikleri olduğunu düşünüyorsanız; şu an en iyi alternatifiniz Firefox gibi görünüyor.