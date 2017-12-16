Firefox'un "güvenli internet deneyimi" odaklı tarayıcısı Firefox Focus'a, yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcı deneyimini arttıracak özellikler geldi.

Firefox Focus, bildiğiniz gibi kullanıcı deneyiminden öte "güvenli bir internet deneyimi" sunmayı vadeden bir tarayıcı. Özellikle de kendinden gelen reklam bloklama, sosyal takip edicileri ve verilerinizi analiz eden arayüzleri bloklama ve hızlı tarayıcı geçmişi silme gibi özelliklere sahip olan tarayıcı, internette sürekli olarak verilerinin toplanmasını istemeyen kullanıcılar için oldukça faydalı bir tarayıcı.

Mozilla'nın kendi resmi blogundan duyurduğuna göre, Firefox Focus'a kullanıcı deneyimini artıracak bir kaç özellik geldi. Bunlardan ilki otomatik doldurma özelliği. Ancak tarayıcı bunu sizin verilerinizi toplayarak değil, kendi kütüphanesinden popüler 450 site aracılığıyla yapıyor. İsterseniz bu sitelerin içine kendiniz manuel olarak site ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra eğer bu sitelerin bir kaç harfini adres barına girdiğiniz gibi tarayıcı sitenin adresini otomatik olarak doldurabiliyor.

Otomatik doldurma özelliği aynı zamanda tarayıcı ayarlarından açılıp kapatılabiliyor da, yani bu özellikle tamamen fonksiyonel. Bir diğer özellik de, eğer isterseniz, tarayıcının adres barını istediğiniz sitenin arama motoru olarak ayarlayabilmeniz. Yani bir kaç ayar değişikliği ile Rotten Tomatoes'u arama çubuğu olarak kullanıp, filmin ismini yazarak, filmin eleştiri puanlarını öğrenebilirsiniz.

Firefox Focus, şu anda çıkışından bu yana Google Play Store'da 1 milyon indirmeyi geçmiş durumda. Eğer veri gizliliğine önem verenlerdenseniz, özellikle de Android kullanıcıları için tarayıcının oldukça iyi ve hızlı çalıştığını söyleyelim. Yani oldukça iyi bir tarayıcı alternatifi. Bu tip özelliklerle birlikte gündelik kullanıma da uygun hale getirilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz?