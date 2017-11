Mozilla, tarayıcı savaşında yüzünü internetin karanlık tarafına dönüyor ve hem tehlikeleri ciddiye alan hem de güvenliği seven kullanıcılar için Firefox’a Tor Browser’dan esinlendiği bir güncelleme getiriyor.

Çerezleri olmayan, internette iz bırakmayan bir Firefox’u kim istemez?

Tor Browser, tarayıcı dünyasının en güvenli yazılımlarından birisidir ve kullanıcının git gide güvensiz hale gelen internet ortamında iz bırakmadan dolaşmasını, tehlikelerden sıyrılmasını sağlar. İşini ve kullanıcı verilerini önemseyen insanların bir numaralı tercihi Tor, Mozilla’ya ilham oldu ve yeni nesil Firefox güncellemesi, gizlilik endişeleri için ekstra seçenek olmaya hazırlanıyor.

Her büyük tarayıcıda olduğu gibi Firefox da sizden izin istemeden kullanıcı verilerinizi birçok internet sitesine kaydeder. Bunlar sizin internetteki parmak izlerinizdir ve kötü niyetli korsanlara açık kapı bırakırlar. Söz konusu veriler her ne kadar reklamveren firmalarca satın alınsa da işin karanlık yüzü her zaman korkutucu boyutlara ulaşmıştır.

Kişisel verilerin gizliliği dolayısıyla artan endişelerine kulak veren Mozilla Vakfı, insanların kendi verilerinin ne için kullanıldığını bilmesini istiyor. Bu verilerin nasıl kullanıldığını şeffaf bir şekilde açıklamak isteyen kurum, kullanıcıların daha çok kontrol sahibi olmaları gerektiğini savunuyor.

Facebook'a karşı yalnız değiliz:

Firefox için planlanan bir sonraki yükseltme paketi platformu, çevrim içi anonimliğe bir adım daha yaklaştıracak. En azından internet sitelerine sunduğumuz verilerin kontrolünü biz kullanıcılara bırakacak ve bunun için çeşitli araçlar sunacak. Bu hizmetin bir benzeri, aslında dünyanın en büyük reklam şirketi olan Facebook’a verdiğimiz verileri net bir şekilde gösteren Data Selfie’dir. Aracın yaratıcısı bir Mozilla Vakfı üyesi olan Hang Do Thi Duc, konu hakkında açıklama yapıyor:

“Facebook’un benimle ilgili tüm verileri topladığını ve kim olduğumun internetteki tanımını ortaya koyduğunu fark ettim.”

Mozilla ile çalışan film yönetmeni ve aktivist Brett Gaylor ise şu sözleri sarf etti:

“Duc’un sözlerine kesinlikle katılıyorum. Facebook benim karakterim hakkında varsayımlar yapabiliyor, ancak bu bilgileri gönüllü olarak paylaşmıyorum. Bu nedenle bizden aldığı verileri listelemek gerçekten büyüleyici bir adım.”

Kişisel verilerin gizliliği esasına sadık olan Do Not Track adındaki belgeseli izlemenizi öneriyorum. İnsanlara gerçekten orada ne kadar çok bilgimizin bulunduğunu göstermek amacıyla yayınlanan ciddi bir yapım. Toplumun bu işi daha çok ciddiye almasını sağlamak istiyorlar.

Mozilla Vakfı, devlere açtığı kullanıcı dostu veri savaşında takdiri hak eden tek cephe. İnternetteki tıklama özgürlüğü karşılığında bizden alınan veriler, bizi daha çok kısıtlıyorlar. Gerçekten büyük tezgahlar dönüyor.

Firefox'un bu minvalde kullanıcıya sunacağı yeni sürümü Ocak ayında çıkacak ve kesinlikle ücretsiz olacağını şimdiden garantileyebiliriz.