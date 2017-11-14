Firefox Quantum, muhteşem performansı ve %30'a varan bellek tasarrufu ile 'varsayılan tarayıcı' olmak hedefi ile kullanıcılara sunuldu.

Mozilla'nın en yeni tarayıcısı Firefox Quantum, iki aylık beta sürecinin ardından nihayet kullanıcılar ile buluşmaya hazır. Firefox üründen sorumlu başkan yardımcısı Nick Nguyen, Firefox Quantum’un oldukça güçlü olduğunu ve ‘en iyi’ tarayıcı olabileceğini söyledi.

Yeni tarayıcıları hakkında bazı açıklamalarda bulunan Nguyen, en büyük korkularının insanların Firefox Quantum’a şans vermemeleri olduğunu söyledi; 'İnsanların hayatlarını iyileştirmek için bir şey yapıyorsunuz. Fakat size şans vermezler ise tüm çabanız boşa gidiyor.’

Firefox Quantum hakkında iddialı konuşan Nguyen, internet kullanıcılarının büyük bir kısmının Chrome’u varsayılan tarayıcı olarak kullandığını, Firefox’u ise ikincil tarayıcı olarak bulundurduklarını söyleyerek, 'Firefox Quantum, kullanıcıların varsayılanı olabilecek kadar iyi’ dedi.

Herhangi bir web sitesine girdiğinizde pek çok grafik, görsel ve animasyon nedeni ile sayfa geç yüklenebilir. Fakat Firefox Quantum, herhangi bir görseli yüklemeden önce web sayfasının içeriğini yüklüyor. Böylece sayfalar çok daha hızlı bir şekilde açılmış oluyor.

Firefox Quantum’un tek avantajı daha hızlı gezinme sağlaması değil elbette. Mozilla’nın yeni tarayıcısı rakipleri Chrome, Edge ve Safari’ye göre %30’a varan bellek tasarrufu sağlıyor. Böylece daha fazla sekme kullandığınız halde daha yüksek performans alabiliyorsunuz.

Kişisel deneyimlerimi belirtmem gerekirse bu makaleyi yazmak için Firefox Quantum’u kısa bir süre kullandım. Webtekno gibi metin içeriklerin fazla olduğu web sitelerde Chrome’a göre gözle görülür derece hızlı olduğunu söyleyebilirim. Fakat YouTube gibi görsel içerikli sitelerde Chrome’un arkasında kalıyor. Aynı sekmeler açıldığında bellek kullanımı ise yukarıdaki görselde gördüğünüz gibi oluyor.

Chrome hem performans hem de özellikleri nedeni ile çoğu kişi için ‘vazgeçilmez’ bir tarayıcı olabilir. Fakat daha iyi bir deneyim için varsayılan tarayıcınızı değiştirmekten korkmuyorsanız buraya tıklayarak Firefox Quantum’a bir şans verebilirsiniz.