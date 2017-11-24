Firefox, Kullanıcıları Verilerinin Çalınmaması İçin Uyaracak

Mozilla, Have I Been Pwned ile birlikte kullanıcıların güvenlik ihlali bulunan web sitelerinde verilerinin çalınmaması için yeni bir özellik geliştiriyor.

Mozilla’nın kısa süre önce kullanıcıların hizmetine sunduğu Firefox 57 ya da daha bilindik adı ile Firefox Quantum, performansı ile başta Chrome olmak üzere diğer popüler tarayıcılardan altta kalmayacağını ve son derece kullanıcı dostu olduğunu piyasaya çıkar çıkmaz göstermişti.

Breach Alerts(İhlal Uyarıları) adı verilen özellik için Moziila, e-posta adresinize bağlı herhangi bir hesabın siber korsanlar tarafından ele geçirilip geçirilmediğini öğrenebildiğiniz ‘Have I Been Pwned ‘ ile bir araya geldi.

Breach Alerts sayesinde Firefox kullanıcıları ziyaret ettikleri web site siber korsanlar tarafından ele geçirilmişse ya da bir güvenlik ihlali varsa uyarı alacaklar ve veri ihlalleri ile ilgili bilgi ve destek alabilecekleri bir sayfaya yönlendirmek üzere bir link bulacaklar.

Ne yazık ki şu an için Breach Alerts özelliğinin tam olarak nasıl çalışacağı ve ne zaman kullanıcılara sunulacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat bu özellikle ilgilenen bir geliştiriciyseniz, Firefox Developer Edition’ı test edebilir ve bir prototipi deneyebilirsiniz.