Firefox, WebAuthn olarak adlandırılan yeni giriş yöntemini desteklediğini açıkladı. WebAuthn, şifre girmek yerine biyometrik güvenlik ya da token kullanımını mümkün kılıyor.

Web tarayıcıları, kimlik bilgilerinin çalınamadığı daha güvenli bir web deneyimi için W3C ve FIDO Alliance standartlarına uygun yeni giriş yöntemleri oluşturduklarını açıkladı. WebAuthn olarak adlandırılan yeni giriş yöntemi Firefox’un son güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulmuşken Chrome ve Edge tarayıcılarının gelecek aylarda yayınlanacak sürümleri de WebAuthn’u destekleyecek.

WebAuthn, aslında W3C onayını alalı neredeyse iki yıl oluyor fakat yeni açık standarda ilk kez popüler bir tarayıcı destek vermeye başladı. Chrome ve Edge’in gelecek güncellemelerde WebAuthn’u destekleyeceğini bilsek de Apple, yeni standardın geliştirilmesine katkı sağlamış olmasına rağmen kendi tarayıcısı Safari’nin destekleyip desteklemeyeceği konusunda sessizliğini sürdürüyor.

Bugün itibari ile açıklanmış olan yeni giriş yöntemi, kullanıcıları standart parolalardan, biyometrik güvenlik yöntemleri gibi daha güvenli giriş yöntemlerine taşımanın son adımı olabilir. Bu sistem Google ve Facebook gibi servislerde hali hazırda kullanılmaktaydı. FIDO standardına uygun bir Yubikey token ile hesaplarınıza giriş yapmanız mümkündü. WebAuthn’un temel amacı ise bu özelliği daha küçük servislerin kullanımına da sunmak.

Dahası, WebAuthn için bir açık kaynak kodu oluşturulduğundan geliştiriciler, yeni standardı servislerine uygulamak konusunda zorluk yaşamayacaklar. Böylece web genelinde çok daha fazla içeriğe şifre gerekmeden giriş yapmak mümkün olacak. WebAuthn’un Firefox’a dahil edilmesi konusunda çalışmalarda bulunan Selena Deckelmann, WebAuthn’un Google, Microsoft ve Facebook gibi büyük şirketlere ait bir özelliği web içinde yaygınlaştıracağını söyledi.

FIDO standardında oluşturulan şifreler için tek bir karakter dizisi bulunmadığından siber korsanların kimlik avı saldırısı ile hesabınızı ele geçirmesi çok daha zordur. Bu giriş yöntemi, servislerin desteklediği bölgelerde dahi hala nadir olarak kullanılmaktadır. Fakat WebAuthn’un çok daha güvenli giriş için FIDO standardını yaygınlaştırması bekleniyor.