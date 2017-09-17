Bu yazımızda Firefox’un temellerinin bir adım ötesine geçerek, tarayıcınızdan maksimum oranda faydalanmanızı sağlayacak bazı ip uçları vereceğiz.

İşletim sisteminiz Windows ya da macOS olsa da, Mozilla Firefox’un tarayıcısı muhteşem iş görüyor. Ücretsiz olan tarayıcı hızlı, sezgisel işlem görmekle birlikte, birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Üstelik tarayıcıyı bir çok yöntemle özelleştirebilir, görünümünü değiştirmekten,her bir web sitesinin görünümünü değiştirmeye kadar bir çok kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.

Yüzeysel seçeneklerin ötesine geçtiğinizde ise daha gelişmiş biçimlendirme imkanına kavuşabilirsiniz. Uygulama sorun çözümü, uzman sekmesi yönetimi, web’de gezinmenin yeni yolları gibi daha birçok özelliği bu başlık altında gerçekleştirebilirsiniz.

1. Adres çubuğunu kişiselleştirme

Tarayıcı penceresinin üst bölümünde yer alan gezinme çubuğunu arama santraline dönüştürebilirsiniz. Böylece adres satırına URL yerine anahtar kelimeleri yazdığınızda o siteye özel terimleri aramış olursunuz. Öncelikle tercih ettiğiniz arama motorunu seçin (Google, Bing, Duck Duck Go, v.s.). Daha sonra bunu Firefox’un varsayılan arama motoru olarak ayarlayın. Böylece gezinme çubuğuna yazacağınız arama kelimeleri o siteyle ilgili sonuçları karşınıza getirecektir. Uygulama menüsünü açın (sayfanın sağ üst köşesindeki yatay üç çizgi logosuna tıklayarak) ve ‘Seçenekler ve Arama’ya gelin.

Adres satırı, standart bir arama motorundan daha fazla işlev görebilir. Özel kelimeler yazarak, Wikipedia, IMDb, Amazon gibi siteler de dahil olmak üzere bir çok sitede istediğiniz aramaları yapabilirsiniz. Bu ayarı yapmak için arama yapmak istediğiniz siteye gidin ve sitenin arama kutusunu bulun. Arama kutusu içerisine sağla tıklayın ve ‘Bu arama için anahtar kelime ekle’yi seçin. Bir kutu açılacaktır. Buraya kısa ama özel bir arama kelimesi yazın. Örneğin IMDb sitesinde iseniz, ‘imdb’ yazabilirsiniz. Daha sonra kaydedin. Daha sonra o site içerisinde adres satırında arama yapmak istediğinizde imdb Tom Cruise yazdığınızda, karşınıza IMDb sitesinin Tom Cruise ile ilgili sonuçları çıkacaktır.

2. Fare hareketlerini aktif hale getirin

Web’de tıklayarak, kaydırma butonunu kullanarak gezinmek güzeldir tabii ama Firefox farenizi belirli şekillerde hareket ettirmek suretiyle bazı özel işleri yapmayı tetikleyen fare jestleriyle online ortamdaki gezintinizi azami seviyede canlandıracaktır. FireGestures eklentisini kurarak bir deneme yapabilirsiniz. Büyük ihtimalle bu uygulamayı kullanmaktan vazgeçemeyeceksiniz.

Öncelikle Firefox içerisine söz konusu eklentiyi kurun ve sonra tarayıcınızı yeniden başlatın. Kullanılabilir tüm jestleri keşfetmek adına ana menüyü açın (sağ üst köşedeki yatay üç çizgi) ve ‘eklentiler’e tıklayın. FireGestures eklentisini bulun ve hemen yanındaki ‘seçenekler’ kutusuna tıklayın. Karşınıza biçimlendirme paneli çıkacaktır.

‘Main’ başlığı altında herhangi bir fare hareketi yaparken basılı tutacağınız ‘tetikleme butonu’nu ayarlayabilirsiniz. FireGestures varsayılan tetikleme butonu sağ fare tuşudur ama isterseniz değiştirebilirsiniz. ‘Mapping’ tablosuna gelerek halihazırda mevcut olan jestleri görebilirsiniz. Örneğin, tetikleme butonuna basılı tutarken fareyi yukarı ya da aşağı hareket ettirmek, mesela yeni sekmede bağlantı açmak gibi belirli işleri yapacaktır. Mapping panelinde U yukarı, D aşağı, R sağa ve L sola anlamına gelir. Eklentinin repertuarına dilerseniz daha fazla jest eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu jestlere alışmak biraz zaman alabilir. Fakat bir kez alıştığınızda, örneğin ileri ya da geri hareket etmek için fareyi sağa ya da sola hareket ettirmenin, araç çubuğu butonlarını bulmak için sağa sola bakınmak zorunda kalmaktan ya da sağ tuşla açılan menüde aradığınızı bulmak için gezinmekten çok daha kolay olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz. Eklentiye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

3. Sekmeleri yönetin

Sekmeler, gezinti deneyiminin özünü oluştururlar. Bununla birlikte Firefox’un sunduğu varsayılan seçeneklere bağlı kalmak zorunda da değilsiniz. ‘Tab Mix Plus’ adlı eklentiyle programın akışını yavaşlatmadan ekstra özellikleri kullanabilirsiniz. Örneğin, tıklanan tüm bağlantıları yeni sekmelerde açılmaya zorlayacak bir ayarı aktive edebilir, yeni pencereler yerine yeni sekmeler açabilir, yükleme yaparken beliren boş sekmeleri otomatik olarak kapatabilirsiniz.

Eklentiyi yükledikten sonra Firefox’un ana menüsünü açın ve açılan panelden eklentiler’e gelin. ‘Tab Mix Plus’ eklentisinin yanındaki seçeneklere tıkayarak kullanılabilir durumda olan seçenekleri görebilir ve dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha önce belirttiğimiz ayarlara ek olarak yeni sekmelerin çubuk üzerinde nerede açılacaklarını ayarlayabilir, sekmeye sağla tıkladığınızda hangi seçeneklerin görünmesi gerektiğini düzenleyebilir, ve hatta sekme çubuğunu en üstten, Firefox penceresinin en altına taşıyabilirsiniz. Eklenti aynı zamanda bir dizi milisaniye süresince fareyi üzerinde tuttuğunuz zaman sekmenin otomatik olarak açılmasına da imkan sağlıyor. Eklentiye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

4. Sekmeleri daha sonra açılmak üzere uykuya yatırın

Test Pilot adlı eklenti paketiyle bir sekmeyi uykuya yatırabilir, ayarladığınız saate kadar o sayfanın gizli kalmasını sağlayabilirsiniz.

Test Pilot programını indirip yükledikten sonra ‘Snooze Tabs (sekmeleri uyut)’ başlığı altında ‘Get Started (işe koyul)’ a tıklayarak, ‘Enable Snooze Tabs (Sekmeleri Uyutmayı Etkinleştir)’i seçin. Bir çeşit zil sembolüne benzeyen ekstra buton çıkacaktır sayfanın sağ üst köşesinde, araç çubuğunda. Kolayca gezinmek için çok fazla sekme açtınız, ama daha sonra gereksinim duyacağınız sayfalardan da çıkmak istemiyorsunuz. O halde daha sonra açılmasını istediğiniz sekmeler için az önce bahsettiğimiz zil şeklindeki butona tıklayın, açılan menüden uyutma süresinin ne zaman sona ereceğini ayarlayın. Halihazırda mevcut seçeneklerden birini seçebilir (örneğin yarın, hafta sonu gibi), ya da dilediğiniz gün ve saati girebilirsiniz.

Olur da uyandırma zamanı gelmeden önce ilgili sekmeyi açmak isterseniz, ‘Snooze Tabs’ butonuna tıklayarak ‘Manage Snoozed Tabs (Uykudaki Sekmeleri Yönet)’i seçin. Gizli sekmeleri üzerlerine tıklayarak açabilir, sekmenin ne zaman devreye gireceğini görebilir, ya da kırmızı-beyaz renkli çöp kutusu simgesini seçerek sekmeyi listeden kaldırabilirsiniz.

5. Firefox’u yeniden başlatın

Tarayıcıya çok sayıda eklenti yüklediğinizi düşündüğünüz için yavaşladığına dair bir hissiyata kapıldığınızda (ya da herhangi bir sebepten ötürü yavaşladığına dair bir izlenim edindiğinizde) bir çok program, tarayıcının fabrika ayarlarına dönmesi için silinerek tekrar kurulmasını gerektirir. Firefox ise bunun yerine tarayıcı içinde yüklü yenileme özelliği ile tarayıcıyı fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar. Mozillla’nın da dediği gibi yenileme eylemi, Firefox ayarlarının bir çoğunu fabrika ayarlarına döndürecektir. Fakat yer imleri, kayıtlı parolalar, gezinti geçmişi ya da açık pencereler bu durumdan etkilenmeyeceklerdir. Yenileme özelliğiyle üçüncü taraf eklentiler, websitesi izinleri, değiştirilmiş kullanıcı seçenekleri ve Firefox araç çubuğunda yaptığınız herhangi diğer özelleştirmeler silinecektir.

Yenileme özelliğine ulaşmak için adres satırına ‘about:support’ yazarak enter’layın. Böylece ana çözüm getirme sayfasına ulaşacaksınız. Sağda bulunan ‘Refresh Firefox (Firefox’u yenile)’ butonuna tıkladıktan sonra kısa sürecek işlem boyunca karşınıza çıkacak kılavuzu takip edin.

Eğer Firefox’la cidden sorun yaşıyorsanız, tarayıcıyı bir daha asla başlatamayabilirsiniz. Ki bu durumda da yenileme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Bu nedenle Firefox programının özü haricindeki her şeyi devre dışı bırakacak olan ‘Güvenli Kipte’ açmayı deneyebilirsiniz. Tarayıcıyı ‘Güvenli Kip’te açmak için Shift tuşuna basılı tutun (tabii Windows kullanıyorsanız) ya da eğer Mac kullanıyorsnız program simgesine iki kez tıklarken ‘Option’ tuşuna basılı tutun. Firefox açılırken ‘Güvenli Kip’ penceresinin açıldığını göreceksiniz. Güvenli Kipte gezinmeye devam edebilir, ya da doğrudan yenileme özelliğine giderek, aktive edebilirsiniz.