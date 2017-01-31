Günümüzde dijital ortamdaki en büyük problemlerden biri gizliliğimiz. Siz de gizliliğinize önem veriyor, arama geçmişinizi herkesin görmesini istemiyorsanız Firefox uygulmanızı nasıl yalnızca kendinize özgü kılabileceğinizi anlattık.

Gizlilik ve güvenlik, internet dünyasında kullanıcıların en büyük problemi. Çoğu zaman, bir başkasının girdiğimiz siteleri görmesini, cihazda neler yaptığımızı bilmesini istemeyiz. Ancak bunu yapmanın birçok yolu halihazırda mevcut! Eğer mümkünse, kullandığınız bir uygulamayı diğer kullanıcıların kullanmaması için kilitleyebilirsiniz! Örneğin Firefox, buna çok müsait bir program. Tarayıcı varsayılan olarak, birçok güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Eklentiler sayesinde ise, onu özelleştirebiliyoruz. Master Password, bu konuda işe yarar bir eklenti. Gelin, adım adım bu eklentiyi kullanarak Firefox’u kendimize özel kılalım.

1. Adım

Sağ üstteki üç çizgi olan menü ikonuna tıklayıp, “Eklentiler” seçeneğini seçin. Arama çubuğuna “master password” yazın ve enter tuşuna basın.

2. Adım

“Master Password” uygulamasını indirin ve Firefox’u yeniden başlatın.

3. Adım

Yine üç çizgili menü ikonuna tıklayın ve “Tercihler>Güvenlik” sekmelerine gelerek “Bir master şifre kullan” seçeneğine tıklayın.

4. Adım

Bu adıma geldiyseniz, size bir şifre soruyor olacak. Önceden belirlediğiniz Firefox şifresini girin ve OK’e basın.

5. Adım

OK düğmesine basmadan önce ise, “Şifreyi program her başladığında sor” kutucuğunun işaretli olduğundan emin olun.