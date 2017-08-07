Firefox'un Yeni Sürümlerinde VR Desteği Olacak

Firefox'un yeni sürümlerinde bulunacak VR desteği ile sanal gerçeklik özelliğine sahip içerikler VR yardımıyla görüntülenebilecek.

Sanal gerçeklik, neredeyse tüm sektörler tarafından yatırım alıyor ve şirketlerin bu alan üzerine çalışmaları gözle görülür bir şekilde artıyor. İnternet tarayıcıları da sanal gerçekliğe uyumlu hale gelmeye başlıyor.

Mozilla uzun süreden beri VR üzerine çalışıyordu ve Firefox'taki Oculus Rift desteği 2015 yılına kadar dayanıyor. Firefox'un geçtiğimiz günlerde ilan edilen ve 8 Ağustos'ta yayınlanacak olan son sürümü WebVR'ı da içerecek. Bu sayede de Google Chrome ve Microsoft Edge gibi VR desteğine sahip olmuş olacak.

Firefox'un en yeni sürümü ile karşımıza çıkacak bir diğer özellik ise tarayıcı içinde çekeceğimiz ekran fotoğraflarını, tarayıcıdan çıkmaya gerek kalmayacak şekilde paylaşıma olanak vermesi. Şirket yaptığı açıklamada, "Kolay bir şekilde ekran görüntüsü alabileceksiniz ve bunu uygulamayı tek etmeden yine kolay bir şekilde diğer platformlarda paylaşabileceksiniz." dedi. Ayrıca bu özellik gelecek sürümlerde daha da geliştirilecek.