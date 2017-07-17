En uygun Uçak Biletini Bulmanızı Sağlayan Uygulama: oBilet!

En hızlı ulaşım yoluna, en uygun bileti, en kısa sürede bulmak yakışır. Bir milyondan fazla kullanıcısıyla Avrupa’nın en iyi seyahat uygulaması oBilet ile tanışın.

Hava yolu, hem güvenliği hem de vakit tasarrufu açısından günümüzde en çok tercih edilen yoldur. Hem yurt içinde hem yurt dışında her geçen gün genişleyen ve kapasitesi artan hava alanları sayesinde insanlar, daha sık uçak kullanmaya başladılar. Artık uzun süreli kara yolu yolculukları yerine uçakları tercih eder olduk.

Hal böyle olunca bizi gideceğimiz yere ekonomik bir şekilde uçmayı istemek en doğal hakkımız oluyor. İşler bu noktaya geldikten sonra ise büyük bir karmaşanın içine giriyoruz. Birçok firmanın birbirinden farklı seferlerine ait onlarca bilet arasından en uygun olanı seçene kadar resmen işkence yaşıyoruz.

En hızlı ulaşım yoluna, en uygun bileti, en kısa sürede bulmak yakışır:

Yukarıda bahsettiğimiz o hengame içerisinde sihirli bir değnek arayışına girdiğimiz bile oluyor. Her ne kadar sihirli bir değnek olmasa da aynı etkiyi yaratan bir uygulama var: OBilet!

Uygulama, yerli ve yabancı yüzlerce hava yolu firmasının, yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerini bir ekrana getiriyor. Nereye giderseniz gidin en uygun bileti hızlıca bulmanızı ve satın almanızı sağlıyor.

Ayrıca uygulama bir yolcunun en çok hoşuna giden şey olan indirimli biletleri de anlık olarak güncellediği için normalden daha ucuza uçma imkanına kavuşuyoruz. Tüm bunlara ek olarak, hava yolu şirketlerinin sayfalarına uygulama içerisinden gidere online check-in işlemlerini rahatlıkla yapabiliyoruz.

Eğer, “Uygulamalara alışamadım işlerimi bilgisayar üzerinden veya mobil site üzerinden hallediyorum” derseniz, hemen oBilet.com uçak bileti alma sayfasına tıklayarak oBilet.com internet sitesine gidebilirsiniz ve uçak biletleri ile ilgili tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet sitesi, mobil uygulamada yaptığınız her işlemin aynısını yapmanızı garanti ediyor.

MasterCard taradından Avrupa’nın en iyi seyahat uygulaması seçilen ve 1 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan oBilet, 3 adımda gerçekleştireceğiniz birkaç dokunuşla biletinizi almanızı sağlıyor.

oBilet uygulamasını hemen aşağıdaki bağlantılara tıklayarak Android ve iOS için indirebilirsiniz:

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