Fitbit'in Tam Donanımlı İlk Akıllı Saati Ionic Çıktı!

Giyilebilir teknolojinin özellikle etkinlik takipçileri kategorisinde lider sıralamada yer alan Fitbit, ilk akıllı saatinin ne zaman piyasaya çıkacağını açıkladı.

Ağustos ayında tüketicilere tanıtılan Fitbit'in akıllı saati Ionic, bugün yeni bir bilgiyle tekrar gündeme geldi. Cihazın planlanan satışa çıkma tarihi 1 Ekim olarak açıklandı.

1 Ekim'den itibaren Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Orta-Doğu, Afrika ve Latin Amerika'da satışa çıkarılacak olan Ionic, firmanın deyimine göre "büyük satıcılar" üzerinden temin edilebilecek. Fiyat konusunda ABD hakkında bilgimiz olan cihazın standart paketi 299.95 dolar olacak. Amazon, BestBuy ve bir kaç spor mağazasından daha satın alınabilir olacak olan cihazın kayışları da aynı gün satışa sunulacak. Klasik ya da spor kayışlardan birini isterseniz bu size 30 dolara mal olurken el yapımı Horween deri kayışlar 60 dolara patlayacak.

Ionic hakkında kısaca bilgi verecek olursak, firma akıllı saate 4 günlük pil ömrü vaadediyor. Bu pil ömrü aktif şekilde GPS kullanırken 10 saat olarak ifade ediliyor ve tüm paket 50 metre derinliğe kadar su geçirmez. Bu sebeple cihazın yüzme modu bile mevcut. Mobil ödemelere imkan tanıyan NFC çipine sahip cihaz müzik depolamak için de 2.5 GB'lık dahili alana sahip. Cihazın tanıtımına daha yaklaşık bir hafta varken SDK, yani uygulama geliştirme kiti ise yayınlanmış bulunuyor. Bu kit sayesinde geliştiriciler Fitbit OS için uygulamalar geliştirerek saatin işlevselliğini arttırabilecekler.

Fitbit Ionic Resmi Sayfası