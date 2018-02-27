Fitness Dünyasının Apple'ı Peloton'dan Akıllı Koşu Bandı

Evet, doğru okudunuz. Koşu bandının da akıllısı yapıldı. Üstelik, cidden akıllı.

Fitness dünyasının Apple'ı olarak bilinen milyar dolarlık kuruluş Peloton, online olarak fitness dersleri yapılabilen bir koşu bandı tanıttı. Sonbaharda satışa çıkacak olan Peloton Tread adlı akıllı koşu bandı, tam 3995 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Yüksek teknolojiye sahip fitness ürünleri yapan Peloton, JPMorgan yönetim kurulu başkan vekili Noah Wintroub tarafından "Fitness dünyasının Apple'ı." olarak nitelendirilmişti. Şirketin CEO'sunu bile şaşırtan bu açıklama, hepimizde merak uyandırdı.

Peloton'un yeni akıllı koşu bandı, üstünde yer alan iMac benzeri HD dokunmatik ekran sayesinde, evden katılabileceğiniz binlerce farklı fitness derslerine ev sahipliği yapıyor. Tabii bu derslere sahip olmak için koşu bandını satın almış olmak yetmiyor, aylık 39 dolar karşılığında bu derslere erişim sağlayabiliyorsunuz. Akıllı koşu bandını 250 dolar depozito ile şimdiden sipariş verebiliyorsunuz ancak ülkemize gönderilmediğini de belirtmiş olalım.

İşte karşınızda akıllı koşu bandı Peloton Tread:

Devasa boyutlardaki koşu bandını rahatça kullanabilmek için büyük bir eve ihtiyacınız var.

Koşma/yürüme, tüm vücudu çalıştırma ve yoga gibi çeşitli dersler barındıran koşu bandı; ilk defa spor yapanlara uygun bir şekilde tasarlanmış. Arayüz herkesin anlayabileceği bir biçimde.

Kablosuz kulaklığınızı şarj etmek için üretilen bir adet USB girişine sahip olan koşu bandı, ayrıca dahili bir hoparlöre de sahip. Her ders için farklı oynatma listesi oluşturarak spor yapma keyfinizi katlayabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? İmkanınız olsa bu tip bir koşu bandına sahip olmak ister miydiniz?