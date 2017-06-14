Fiyasko: HTC U11 Ufak Bir Darbeyle Büküldü!

HTC'nin yeni amiral gemisi, JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yayınladığı videoda görüldüğü üzere net bir şekilde bükülebiliyor. Eski modellerin aksine bu sefer metal bir tasarım kullanmayan HTC, bunun acısını çok fazla hissedecekmiş gibi duruyor.

Telefonlara uyguladığı başarılı testlerle sevdiğimiz JerryRigEverything, HTC’nin yeni amiral gemisi HTC U11’i test etti. Telefonun daha çok hangi bölgelerinin sağlam olduğunu (ya da olmadığını) gördüğümüz videoda, ekran hariç tüm yüzeyin çizilebildiğini gördük. Ekran diğer telefonlar gibi çizilmeye karşı bir süre dayanabiliyor olsa da, telefonun diğer yerlerinde efsane çizikler oluştu.

HTC U11’in karşılaştığı tek test çizilme testi olmadı. Çizilme testinin ardından yakma testine sokulan HTC U11, bu testten alnının akıyla çıkmayı başardı. Telefon belirli bir süre çakmak tarafından verilen ısıyla yandıktan sonra oluşan siyah ekran, ısı gittikten sonra yavaş yavaş eski haline gelmeye başladı.

Daha sonra telefonun belki de en can alıcı noktasına gelindi. HTC U11, JerryRigEverything’in yaptığı testlerde son derece kolay bükülebiliyor. İlk etapta cihazın bir kısmını büken Jerry, daha sonra ters çevirerek bükme işlemine devam ettiğinde telefonun ekranının kırıldığını görüyor. İç ekranında çok büyük hasar gören telefon, kullanılamaz bir hal alıyor. Evlerimizde bükülme testini elbette uygulamayacağız, ancak bazen ister istemez belirli bir ağırlığın üzerinde kalan telefonlarımızın biraz daha sağlam olmasını bekliyoruz. HTC U11, bu yarışta geride kalmış gözüküyor.

Snapdragon 835 ile birlikte çalışan HTC U11, Adreno 540 grafik işlemci kullanıyor. 4GB ve 6GB RAM modelleri bulunacak telefonda aynı şekilde 64GB ve 128GB depolama alanları olacak. HTC’nin o alıştığımız metal tasarımının bulunmadığı HTC U11’in en önemli özelliği, DxOMark’a göre telefon kameralarında gelmiş geçmiş en iyi telefon kamerasına sahip olması oldu. HTC U11, Google Pixel ve Galaxy S8 gibi rakipleri geçerek 90 puanla lider konumda yer alıyor.

Siz bu testi izledikten sonra HTC U11 satın almak ister miydiniz?