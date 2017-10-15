Fiyat-Performans Canavarı 3D Yazıcı: Mooz

Endüstüriyel seviye 3D Yazıcılar genellikle servet değerinde cihazlar. Ancak bu "Kickstarter" ürünü Mooz 3D Yazıcılarla birlikte hem dönüştürülebilir hem de kullanımı kolay 3D yazıcılar artık oldukça ulaşılabilir.

3D Yazıcılar artık hem endüstüriyel üretimin, hem de kişisel ve hobi üretimlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiler. 200-250 dolar aralığında bile bulabildiğiniz 3D yazıcıların şu an en büyük problemi her zaman beklediğiniz kalitede üretim yapamaması. Biraz daha endüstüriyel ve profesyonel modellere yöneldiğinizde ise 2 bin ila 70 bin dolar arasında değişen servetler ödemeniz gerekebiliyor.

Bugün size tanıtacağımız "Kickstarter" harikası olan Mooz ise bunu değiştirmeye geliyor. 300 katılımcının toplam 100 bin dolarlık bağışıyla ortaya çıkmış olan bu harika modüler, endüstüriyel ve oldukça kolay kullanımlı 3D yazıcılar fiyat anlamında da performansına göre oldukça ucuz sayılır. Bir 3D printer olması haricinde modüler olduğu için, oyma ve lazerli şekil verme makinesi olarak da işlev gören bu cihazlar özellikle de bizim gibi doların pahalı olduğu ülkelerde inanılmaz işe yarayacak.

Mooz 3D yazıcıların fiyatları eğer diğer modları istemiyorsanız 239 Dolardan, tüm modları isterseniz de 429 Dolar gibi harika fiyatlardan satılıyor. Ürünleri satın almak için cihazın Kickstarter sayfasına buradaki bağlantı üzerinden, ürünler ile ilgili ayrıntılı bilgileri almak için de Mooz'un resmi sitesine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Mooz, Endüstüriyel alanda 3D yazıcı kullanımını yaygınlaştıracak cihaz olacak mı?