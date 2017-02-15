Fiyat performans telefonlarıyla yakından tanıdığımız Çinli üretici Meizu, bu yılki ilk akıllı telefonu Meizu M5s'in tanıtımını gerçekleştirdi.

Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde MWC'de olacak telefon trafiğine takılmadan duyurularına başlayan Çinli üretici Meizu, bu yılki ilk akıllı telefonu Meizu M5s'i resmi olarak tanıttı.

Normalde telefonun fiyatı özelliklerinden sonra bahsedilen bir konu ancak söz konusu Meizu ve Xiaomi gibi üreticiler olursa fiyatı yazının girişinde belirtmemizde yarar var. Aşağıda özelliklerini göreceğiniz telefon Çin'de yaklaşık 145 dolar fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Açıkçası Meizu bu telefonuyla birlikte fiyat - performans alanındaki başarısını eskisi kadar sergileyememiş ve rakiplerinden pek de farkı kalmamış. Bu fiyat için hayal kırıklığı tabirini kullanmak pek de yanlış olmaz.

Meizu M5s'in özellikleri neler?

Meizu'nun genel tasarım anlayışının korunduğu Meizu M5s diğer güncel Meizu modelleri gibi tamamen metal gövdeyle karşımıza çıkıyor. 5.2 inçlik 720p çözünürlüklü ekranı bulunan telefonun ön yüzünde bir adet parmak izi okuyucu görevi gören ana ekran tuşu yer alıyor. Meizu M5s gücünü gerçek 8 çekirdekli olarak lanse edilen MediaTek'in MT6753 işlemcisinden alıyor. Telefonda 3GB RAM ve 16GB / 32GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca cihazın microSD kart desteği de mevcut.

Meizu'nun yeni telefonu Meizu M5s fiyatının yanı sıra kullandığı Android sürümüyle de hayal kırıklığı yaratıyor. Meizu M5s, Android 7.0 Nougat'ın çıkışının üzerinden ciddi zaman geçmesine rağmen Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çalışıyor. Tabii Meizu Android işletim sistemini tamamen farklılaştıran bir şirket olarak kendi arayüzünü sunduğu için bu noktada işletim sistemi sürümünün aslında pek de önemi yok.

13MP çözünürlüklü arka ve 5MP çözünürlüklü ön kamerası bulunan telefonun 3000mAh kapasiteli bir bataryası da mevcut. Kısaca özetleyecek olursak telefon fiyatına göre iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor ancak teknik özelliklerine baktığımızda diğer rakiplerinden pek de farkı kalmamış gibi.