Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'yi çok yakında resmi distribütörü Doğa Mobil İletişim Teknolojileri A.Ş ile Türkiye'de göreceğiz.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, özellikle fiyat - performans odaklı ve güçlü teknik özelliklere sahip akıllı telefonlarıyla tüm dünyanın en çok ilgi gören üreticileri arasında yer alıyor. Ülkemizde de resmi yollarla bulunmamasına rağmen Xiaomi markası ithalatçıların getirdiği modellerle dikkati üzerine çekmeyi başarıyor.

Şimdi ise ortaya çıkan son bilgilere göre Doğa Koleji ve Doğa Gayrimenkul gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Doğa Grup bünyesinde kurulan Doğa Mobil İletişim Teknolojileri A.Ş, Türkiye'de Xiaomi markasının resmi distrübütörü oldu.

Doğa Mobil İletişim Teknolojileri A.Ş'nin Xiaomi resmi distrübütörü olmasıyla birlikte ithalatçı garantili ürünler yerine Xiaomi markası tarafından sunulan garanti kapsamında Xiaomi ürünlerini satın alabileceksiniz. Henüz Xiaomi'nin Türkiye ayağı başlamış değil ancak Doğa Mobil İletişim Teknolojileri A.Ş, Xiaomi resmi distribütörü olmasıyla birlikte Xiaomi markasının tüm sorumluluğunu alarak Türkiye'de Xiaomi adına en iyi hizmeti vermeye çalışacak. Ayrıca Doğa Mobil İletişim Teknolojileri A.Ş'nin resmi distrübütör olması, Xiaomi markası adıyla sosyal medya hesaplarının da yönetebileceğini yani tam anlamıyla Xiaomi markasının Türkiye'de bir muhattabı olacağını gösteriyor.

Doğa Mobil İletişim Teknolojileri A.Ş distribütörlüğünde ilk resmi Xiaomi ürünleri önümüzdeki aylarda Türkiye'de satışa çıkacak.