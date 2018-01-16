Xiaomi Mi Max 3’ün Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

Dünyanın en köklü alternatif üreticisi olmayı başaran Çin merkezli Xiaomi, tablet telefon karışımı yeni cihazı Mi Max 3’ün bilgilerinin sızdırılmasına engel olamadı. 6.99 inçlik ekranı, 5550 mAh bataryası ve diğer mükemmel özelliklerle harika bir amiral gemisi geliyor.

Son yıllarda yakaladığı başarılı tasarım ve fiyat-performans çizgisiyle dünya pazarında büyük ilgi gören Xiaomi, yeni amiral gemisi üzerinde çalışmalara devam ediyor. Firmanın phablet sınıfı yeni amiral gemisi telefonu Mi Max 3, elimize geçen ilk verilere göre Haziran 2018’de raflarda olacak.

Sızıntılardan hareketler cihazın en çok merak edilen kısmı, yani ekranı hakkında biraz konuşabiliriz. 18:9’luk en boy oranıyla trendleri yakından takip eden Mi Max 3, 6.99 inç gibi iddialı bir ölçüye sahip olacak. Açıkçası böyle bir ekrana sahip cihazın tek elle kontrolü epey zor olacaktır.

Çin’in Facebook’u olan Weibo üzerinden yapılan sızıntılar, ekranın HD+ (1080x2160 piksel) çözünürlüğüne sahip olacağını bir kere daha doğruladı. Cihaz aynı zamanda 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4 RAM seçeneği ile birlikte gelecek. 3GB RAM ile birlikte 64GB depolama alanı, 4GB RAM ile birlikte 128 GB dahili depolama alanı sunulacak.

İşlemci tercihi konusunda ne yazık ki Xiaomi’yi ne kadar yersek yeri var. Çünkü Snapdragon 635 gibi bir yonga seti, yüksek performans beklentilerini biraz etkileyecektir. Kamera konusunda ise Mi Max 3’ün çift kameralı bir cihaz olmayacağını belirtelim. Zira ön kamera maksimum 5 megapiksel çözünürlük sunarken, arka kamerada 12 megapiksellik sensör bulunacak. Her şeye rağmen firma son anda bi sürpriz yapıp çift arka kameralı bir Mi Max 3 ile karşımıza çıkabilir.

Qualcomm’un Quick Charge 3.0 teknolojisiyle gelecek olan Mi Max 3, 5.500 mAh gücündeki bataryasını kısa sürede doldurabilecek.

Xiaomi Mi Max 3 Beklenen Özellikleri:

6.99 inç, 18:9, HD+ (1080x2160 piksel) ekran

Snapdragon 635 işlemci

Seçenek 1: 3GB RAM ve 64 GB dahili depolama

Seçenek 2: 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama

5 megapiksel ön kamera

12 megapiksel arka kamera

5.500 mAh batarya

Qualcomm Quick Charge 3.0

Fiyat: 1600 Çin Yuanı (Vergiler hariç yaklaşık 950 TL)

Xiaomi Mi Max 2, geçtiğimiz yış Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Cihaz SD 635 işlemcisi ile orta sınıf cihazlar arasında dikkatleri üzerine çekmişti. Muhtemelen Mi Max 3 bizleri şaşırtmayacak ve aynı şekilde orta seviye cihazlar arasında parlayan bir yıldız olmaya devam edecek.