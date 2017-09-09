Uzun zamandır hakkında bilgi sahibi olduğumuz Motorola'nın yüksek fiyat/performans oranı sunacak ürünü Moto X4, Android One logosu ile hızlı güncelleştirmeyi garantileyebilir.

Android One sisteminin uzun zamandır sektörde varlığına karşın çok az cihazda yer alarak karşımıza çıkmıştı. Ülkemizde General Mobile ürünlerinin sahip olduğu özellik, Google ile direkt anlaşma sonucu ortaya çıkıyor ve cihazın güncelleştirmeleri direkt olarak Google tarafından sağlanıyor. Bu ekosistemde yer alan cihazlar 2 yıl süresince neredeyse anında sistem güncellemesi alarak her daim güncelliklerini koruyorlar.

Lenovo'nun sahipliğini yaptığı Motorola, uzun zamandır sızıntılarıyla meşgul olduğumuz modeli Moto X4'u yakında tanıtacak. Tanıtıma bu kadar kısa bir zaman kalmışken saygın bir "sızdırıcı" olan Evan Blass, cihazın bugün bir fotoğrafını sızdırıp medyayla paylaştı ve cihazda açıkça görülen Android One logosu hepimizi sevindirdi. ABD'de satışa çıkacak ilk Android One cihaz olacak olan Moto X4, donanımsal olarak herhangi bir sürprize sahip değil. Buradan daha önceki haberimize ulaşarak cihazın tüm detaylarını öğrenebilirsiniz.

Cihazın şimdilik ABD dışındaki fiyatı hakkında çok bilgi bulunmamasına rağmen tahminler 400 dolar civarını işaret ediyor. Bu fiyata aldıklarımız ise su geçirmez cam ve metal karışımı bir gövde, çift arka kamera, 5,2 inçlik Full HD bir ekran ve Snapdragon 630. Android One logosuyla gelen bir diğer avantaj ise cihazın arayüzünün neredeyse tamamen saf olması. Motorola cihazların arayüzleri zaten neredeyse tamamen saf Android olmasına karşın safın da safı vardır diyerek Android One logolu bir Motorola telefon bizlere neler sunacak göreceğiz.