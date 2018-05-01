Geçen sene tanıtılan Oculus Go, bugün itibariyle 23 farklı ülkede satışa sunuldu. Cihazın geri dönüşleri ise oldukça olumlu.

Sanal gerçeklik teknolojisi gün geçtikçe ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde sanal gerçeklik konserinin hatta tiyatrosunun çıkacağını sizlere duyurmuştuk. Sanal gerçeklik gözlükleri hem telefona bağlı hem de bağımsız olarak çalışabiliyor. Telefonlardan bağımsız olarak çalışan sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Go, bugün 23 ülkede satışa çıkıyor.

Gözlüğün 199 dolarlık ana sürümünde 32 GB'lık bir depolama alanı var, ayrıca cihazın 64GB'lık öteki versiyonu da 249 dolar üzerinden satışa sunulacak. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg cihaz hakkında "VR teknolojisine giriş yapmanın en kolay yolu." dedi. Yapılan incelemeler de gösteriyor ki cihazın kullanımı oldukça kolay, yani Zuckerberg bu kez yalan söylemiyor.

Türkiye'ye ne zaman çıkacağı belli olmayan Oculus Go, Gear VR'a benzer bir deneyimi kullanıcılarıyla buluşturuyor. Cihaz kafa rotasyonunuzu anında izleyebiliyor, ancak tam anlamıyla hareket etmenize olanak tanımıyor. Ancak herhangi bir telefonla kullanmak yerine tek başına kullanılabilmesi, cihazı oldukça avantajlı yapıyor.

Oculus Go, bu sabah itibariyle 23 farklı ülkede piyasaya Amazon üzerinden sunulmasına rağmen ne yazık ki henüz Türkiye'ye gelmedi. Cihazın ilerleyen dönemde Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.