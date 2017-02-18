Genellikle Çinli üreticilerin fiyat - performans telefonlarında tanıdığımız işlemci üreticisi MediaTek, yeni işlemcisi Helio X30'da beklediği rakamlara bir türlü ulaşamadı.

Özellikle Çinli üreticiler, uygun fiyata yüksek teknik özellikler sunan akıllı telefonlarında MediaTek'in işlemcilerine yer veriyor çünkü MediaTek'in işlemcileri genellikle içinde bulundurduğu yongalara rağmen uygun fiyatla temin edilebiliyor. Üstelik son dönemlerde MediaTek işlemcileri sadece Çinli üreticilerin telefonunda değil, Sony gibi markaların da bazı modellerinde görüyoruz.

MediaTek adına her şey iyi giderken ve şirket hızla yükseliş gösterirken bir anda duraklama noktasına geldi. MediaTek'in üst seviye akıllı telefonlar için ürettiği yeni işlemcisi Helio X30, üreticiler tarafında pek de ilgi görmedi.

Oppo ve Vivo gibi MediaTek'in daimi müşterileri diyebileceğimiz üreticiler henüz Helio X30'u sipariş etmezken, Meizu ve LeEco şirketlerinin de verdikleri Helio X30 siparişini iptal ettikleri ortaya çıktı. Böylelikle de MediaTek için zorlu günler de başlamış oldu.

Bakalım ilerleyen dönemlerde MediaTek nasıl bir strateji izleyecek ve tekrar telefon üreticilerinin gözdesi haline gelebilecek mi?